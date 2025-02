Las diez películas que luchan por el Óscar: musicales, dramas y comedias

El trece se considera un número de mala suerte en muchas partes del mundo, pero en numerología es un símbolo poderoso y en la carrera de los Óscar es uno de los más repetidos, en total doce cintas han sumado trece nominaciones a mejor película a lo largo de la historia de la Academia de Hollywood.



La última de ellas es 'Emilia Pérez', un narcomusical francés que narra la historia de un capo mexicano y que se ha convertido en el filme extranjero más nominado en la historia de los Óscar, superando así a 'Roma' (Alfonso Cuarón) y a 'El Tigre y el Dragón' (Ang Lee), con diez candidaturas cada una.



'Emilia Pérez' acumula el mayor número de designaciones en la presente edición de los Óscar, seguida de 'Wicked' y 'The Brutalist', con diez cada una; 'A Complete Unknown' y 'Cónclave', con ocho cada una; 'Anora' (6); 'Dune: Parte 2' y 'La sustancia', con cinco cada una; 'Nickel Boys' (2), y la brasileña 'Aún estoy aquí' (3).



Sin embargo, han quedado fuera otros trabajos cinematográficos de enorme éxito en las taquillas como 'Nosferatu' -que atesora cuatro candidaturas-; 'Guerra Civil'; 'Jurado Número 2'; 'La habitación de al lado'; 'Queer' y 'Las vidas de Sing Sing'.



Entre las curiosidades de este año destaca que dos historias musicales competirán por el preciado galardón: 'Emilia Pérez' y 'Wicked'.



En el capítulo de controversias figuran los mensajes de tinte racista que publicó en su cuenta de X la protagonista de 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón, y el polémico uso de la inteligencia artificial en 'The Brutalist', que cuenta con un metraje de 215 minutos.



El director de esta última cinta, David Jancsó, confesó que empleó la IA para pulir la autenticidad del diálogo en húngaro. En concreto, utilizó el software de la empresa ucraniana Respeecher, especializada en síntesis del habla que ya había trabajado en películas como 'Alien: Romulus' -donde trataron digitalmente la voz del actor que interpreta a Rook para acercarla a la de Ian Holm-).



Casi cien años de historia.

Desde su primera edición, en 1929, solo tres cintas han superado esa mágica cifra de 13, al sumar catorce nominaciones cada una. Han sido 'Eva al desnudo' (1959), 'Titanic' (1997) y 'La La Land' (2016), aunque con una suerte final muy desigual.La historia de amor entre Kate Winslet y Leonado di Caprio, dirigida por James Cameron, obtuvo once estatuillas doradas de las 17 categorías posibles, mientras que 'Eva al desnudo' y 'La La Land' consiguieron seis reconocimientos cada una.



'Titanic' fue distinguida como mejor película; mejor director; mejor dirección de arte; fotografía; vestuario; efectos visuales; montaje; banda sonora; canción original; sonido y edición de sonido.

Entre los trabajos cinematográficos que fueron reconocidos con trece nominaciones se encuentran 'Lo que el viento se llevó' -que finalmente se llevó diez, ocho competitivos y dos honorarios-; 'Mary Poppins' (5 premios); '¿Quién teme a Virginia Woolf?'(5); 'Forrest Gump' (6); 'Shakespeare in Love' (7), 'Chicago' (6); 'Oppenheimer' (7) y 'La forma del agua' (4).



En la 93 edición, cuya gala se celebrará el próximo 2 de marzo y que se verá ensombrecida por los incendios en Los Ángeles, las candidatas al Óscar a mejor película son: 'A Complete Unknown' (James Mangold), 'Anora' (Sean Baker), 'Cónclave' (Edward Berger), 'Dune: Parte Dos' (Denis Villeneuve), 'Emilia Pérez' (Jacques Audiard), 'Nickel Boys' (RaMell Ross), 'La sustancia' (Coralie Fargeat), 'The Brutalist' (Brady Corbet), 'Aún estoy aquí' (Walter Salles) y 'Wicked' (Jon M. Chu).



Desglosado por categorías, las nominaciones en 2025 son las siguientes:.

.- 'The Brutalist' opta a los Óscar en diez categorías: mejor película, director (Brady Corbet), actor principal (Adrien Brody), actor de reparto (Guy Pearce), actriz secundaria (Felicity Jones), guion original, fotografía, banda sonora, montaje y diseño de producción.



.- 'Wicked' (10): Mejor película; Mejor actriz principal (Cynthia Erivo); Mejor actriz de reparto (Ariana Grande); Mejor montaje (Myron Kerstein); Mejor banda sonora (John Powell, Stephen Schwartz); Mejor diseño de producción (Nathan Crowley, Lee Sandales); Mejor vestuario (Paul Tazewell); Mejor maquillaje y peluquería (Frances Hannon, Laura Blount, Sarah Nuth); Mejor sonido; Mejores efectos visuales



.- 'A Complete Unknown'(8): Mejor película; mejor dirección (James Mangold); mejor actor principal (Timothée Chalamet); Mejor actor de reparto (Edward Norton); Mejor actriz de reparto (Monica Barbaro); Mejor guion adaptado (James Mangold, Jay Cocks); Mejor vestuario (Arianne Phillips) y Mejor sonido (Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey, David Giammarco).



.- 'Cónclave'(8): Mejor película; mejor actor principal (Ralph Fiennes); mejor actriz de reparto (Isabella Rossellini); mejor guion adaptado (Peter Straughan); mejor montaje (Nick Emerson); mejor banda sonora (Volker Bertelmann); mejor diseño de producción (Suzie Davies, Cynthia Sleiter) y mejor vestuario (Lisy Christl).



.- 'Emilia Pérez' (13): Mejor película; mejor dirección (Jacques Audiard); actriz principal (Karla Sofía Gascón); actriz de reparto (Zoe Saldaña); película internacional; guion adaptado (Jacques Audiard); montaje (Juliette Welfling); fotografía (Paul Guilhaume); banda sonora (Clément Ducol, Camille); maquillaje y peluquería; sonido y sendas nominaciones por las canciones 'Mi Camino' y 'El Mal'.



.- 'Nickel Boys'(2): Mejor película y mejor guion adaptado (RaMell Ross, Joslyn Barnes).



.- 'Aún estoy aquí' (3): Mejor película; mejor actriz principal (Fernanda Torres) y mejor película internacional.



.- 'La sustancia' (5): Mejor película; mejor dirección (Coralie Fargeat); actriz principal (Demi Moore); guion original (Coralie Fargeat) y maquillaje y peluquería (Pierre Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Marilyne Scarselli).



.- 'Dune: Parte2': Mejor película; sonido, fotografía, diseño de producción y efectos visuales.



.- 'Anora': Mejor película; dirección (Sean Baker); actriz principal (Mikey Madison); actor de reparto (Yuriy Borisov), guion original (Sean Baker) y montaje (Sean Baker).