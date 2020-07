Las parejas y los dispositivos móviles

Revisarle el celular a la pareja es un acto que en la mayoría de los casos genera polémica en la relación. De hecho, para algunos podría ser una violación de su privacidad y en algunos países es hasta penado por la ley. Pero, hay quienes han llegado a acuerdos y sí echan un vistazo al celular del otro.

Versión impresa

¿Cómo lo lograron? En estos casos en particulares, la pareja decide mutuamente dar rienda suelta el uno al otro para revisar los dispositivos móviles. Lo cual puede funcionar si los parámetros se configuran y se acuerdan, detalla la psicoanalista Rosalia Álvarez a Infobae.

Por su parte, la psicóloga y sexóloga Issa Farides explica que el tema de los celulares en la pareja debería estar basado en la comunicación, honestidad y reciprocidad.

En el tema de la comunicación, la especialista advierte que la pareja debe determinar qué quiere que suceda y cómo quiere ser tratado. Y en cuanto a la honestidad, es importante exponer las intenciones y razones reales.

"Cada cual tiene sus posturas muy únicas respecto a si debe tenerle clave o no al celular. Y si la pareja puede o no ver las conversaciones que tiene con otras personas. Pero la pregunta sería ¿Cuál sería el problema de que haga esto? Realmente si no hay nada que temer cuál es el problema que lo vea", añade Farides.

La especialista destaca que el problema radica en que la pareja le revise el celular al otro a escondidas y por qué no hay la suficiente confianza de comunicación de hacerlo con el conocimiento del otro.

Motivación

Un individuo que controla la vida online de su pareja se enfrentará a las consecuencias de sus acciones. Si no encuentra nada sentirá alivio, pero el mismo podría ser atacado por la culpa, de haber roto la confianza de la pareja.

Este tipo de acciones están motivadas en algunas ocasiones por ciertas "personalidades celotípicas", en las cuales hay una constante desconfianza respecto a la pareja y la necesidad de revisar el celular es una manera de controlar los movimientos de la pareja, manifiesta Issa Farides.

VEA TAMBIÉN: Convocatoria para el 'Ricardo Miró'

Sin embargo, no necesariamente la persona que le revisa el celular a su pareja tiene una personalidad celotípica, pero lo que si hay es desconfianza y falta de seguridad en sí mismo.

Estos dos últimos factores podrían florecer cuando se quiere que la relación entre la pareja sea como al inicio y no se logra. Ya que lo natural es que el vínculo crezca, madure, se desarrolle y se vaya transformando y se va a tener otro tipo de interacciones. El amor va ser diferente, ya no será tan excitante y explosivo, asegura Farides.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!