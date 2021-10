'The Last Duel', cinta de drama e historia

¿Tiene planes para este fin de semana? Ir a ver una película es una buena idea y si aún no se decide qué ver, "The Last Duel", "El último duelo", podría ser una de sus opciones.

Versión impresa

"El último duelo" fue dirigida por Ridley Scott y se perfila como una de las cintas favoritas para ser nominada en la próxima edición de los premios Óscar.

La producción es protagonizada por Jodie Comer, Adam Driver y Matt Damon, este último junto a su amigo Ben Affleck coescribieron la historia de "The Last Duel", con la participación de Nicole Holofcener, reseña "Spoiler".

"The Last Duel" está basada en hechos reales, en la obra "Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France" de Eric Jager; y ambientada en la época feudal. La amistad de dos hombres está en crisis; Jean de Carrouge (Damon) y Jack Le Gris (Driver), y se definirá en un duelo a muerte.

Estos amigos se ven enfrentados porque Le Gris ha sido señalado de violar a la esposa de Jean, Marguerite (Comer) y antes del desenlace de este combate a muerte cada uno de los involucrados relatará desde su perspectiva los hechos.

El director de la cinta, Scott, aborda en la cinta un flagelo que afecta a muchas mujeres y que es muy delicado, sin embargo, en la narrativa de la producción se las ingenió para enviar un mensaje feminista.

Visualmente hablando "The Last Duel" está cargada de momentos sangrientos y visuales épicos, y el punto central del largometraje, la agresión, la cual de acuerdo a Comer es una de las escenas más complicadas de la cinta.'



"The Last Duel" esta basada en la obra de Eric Jager, "he Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France", sobre el último udicial oficialmente reconocido en Francia.



La historia para la cinta fue coescrito por Ben Affleck y Matt Damon, con la participación de Nicole Holofcener.



La cinta es protagonizada por

"También fue un poco desconcertante cuando quieres retratar la verdad y los instintos de tu propio personaje, y luego tienes que alejarte de eso y jugar en la perspectiva de otros personajes", manifestó a "Digital Spy".

VEA TAMBIÉN: Coldplay anuncia un gira mundial 'sostenible' para 2022

La película de drama e historia ha logrado un 88% de aprobación en la plataforma de Rotten Tomatoes y 88 reseñas:

“La estructura de tres versiones es un camino fácil hacia una experiencia convincente”, dijo Sean Collier de la revista Pittsburgh.

“La acción de la historia es visceral e implacable; la atmósfera gris y espesa de intriga”, escribió Manohla Dargis de New York Times.

“La película de Scott es legítimamente una epopeya dadas las estrellas y la vasta producción. Scott ha elegido una historia que desafía el clima social actual de The Woke Army”, comentó Victoria Alexander de FilmsInReview.com.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!