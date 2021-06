A Laura Bozzo le gusta que la llamen 'momia'

La reconocida presentadora Laura Bozzo ha generado mucha polémica en las redes, con su reciente participación en el reality "Las estrellas bailan", y confiesa que le encanta que le digan "momia".

En este concurso de baile que se realiza dentro de la transmisión del matutino "Hoy", Laura siempre es motivo de polémica por sus pleitos con los jueces, reseña una nota publicada en La Botana.

También en las redes sociales la peruana es motivo de muchos memes, los que no molestan a Laura, por el contrario ella dice que la divierten: "Yo tengo más cercanía con la gente joven, porque siempre fui muy rebelde, desde que nací lo soy, amo los memes, me encanta conectar con la juventud, me encanta que me digan ridícula, momia".

La polémica presentadora, Laura Bozzo asegura que no le molestan las burlas que se hacen de su persona, ya que tiene una autoestima muy elevada y es segura de sí misma.

“Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, comentó al programa ‘Suelta la Sopa’

A pesar de las críticas y burlas Bozzo se reúsa a retirarse del mundo del entretenimiento. “No es que te vas a retirar o te vas a echar a dormir, yo voy a morir en un set de televisión porque es lo que amo hacer. Si hay gente que se quiere retirar, bueno allá ellos; yo me siento regia y voy a seguir adelante”, expresó.

Para ella el tema de la edad no es un problema, considera que puede ser feliz y bailar sin importar los años que tenga.

Considera que es importante que el público cambie su mentalidad y abrirse hacia la inclusión, sobre todo hacia la mujer, reseña el Diario Las Américas.

“Eso desgraciadamente pasa mucho en nuestros países [latinoamericanos], que tienes cierta edad y no sirves ni para cantar, ni para [nada]; eres desechable, tienes cierta edad y vas a la basura. El hombre no, sigue saliendo con chiquillas, hace lo que se le da la gana”, explicó la polémica presentadora de televisión.

La inspiración de Bozzo es su madre. “Mi madre [fue] una mujer que, a los 70 años, primero, era corredora de autos y, segundo, le encantaba la moto. Mi madre a los 70 se vestía de cuero y se iba en su Harley-Davidson a pasear. Ese es el ejemplo que he tenido. Entonces, para mí no hay limitante por la edad, no existe”, confesó.

