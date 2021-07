Laverne Cox, un referente trans en Hollywood

Laverne Cox se ha convertido en unos de los nombres más populares de la televisión estadounidense en los últimos años, desde que saltó a la fama en 2013 gracias a su papel de Sophia Burset en la aclamada serie 'Orange is the New Black', por el que se convirtió en la primera persona trans en ser nominada a un Emmy en una categoría de actuación.

Polémica con su doblaje

Un premio al que la actriz ha optado en cuatro ocasiones al Emmy – todas como mejor actriz invitada en serie dramática - por su trabajo en "Orange is the New Black", todo un hito para Cox, que desde su posición en la industria audiovisual se ha convertido en todo un referente de la comunidad LGTB.

La popularidad de Laverne Cox fue inmediata desde el estreno de la producción de Netflix, y en mayo de 2014 la actriz fue portada de la revista 'Time' y protagonizó una entrevista en la que señalaba que "hay muchas experiencias y muchas formas de entender la identidad de cada uno", aunque se alejaba del rol de símbolo.

"La realidad es que no represento la totalidad de la comunidad", aseguraba entonces Laverne Cox en una entrevista en la que aprovechó para reivindicar los derechos de las personas transgénero y denunciar la violencia y discriminación que sufren.

"Soy consciente de que esto es mucho más grande que yo y que es un punto de inflexión en la historia de nuestra nación", comentó Cox en sus redes sociales después de una publicación que supuso otro hito.

"Ahora ya no es aceptable que se estigmatice, ridiculice, criminalice y se ignore a los transexuales", aseguró la actriz, todo un referente que ha roto barreras para las personas transgénero que parecían infranqueables.

Portada de revistas como "Cosmopolitan" o incluso con su propia figura de cera en el museo Madame Tussauds, la fama de Laverne Cox no ha dejado de crecer desde su aparición en "Orange the New Black", uno de sus trabajos destacados recientes es su papel en "Promising Young Woman", una de las películas del año, ganadora del Óscar al mejor guión.

En ella interpreta a Gail, amiga y jefa de la protagonista, y precisamente la cinta ha protagonizado una polémica reciente, después de que Universal Pictures haya tenido que pedir disculpas por el doblaje de Cox, realizado por actores masculinos en las versiones española, italiana y alemana.

El éxito de Sophia Burset

Nacida en Mobile (Alabama, Estados Unidos), el 29 de mayo de 1972, Laverne Cox tiene un hermano gemelo, M. Lamar - que en "Orange the New Black" interpreta a Sophia antes de la operación de cambio de sexo-, y pese a su complicada infancia – víctima de "bullyng", ha confesado un intento de suicidio a los 11 años- consiguió graduarse en arte en la Alabama School of Fine Arts, especializándose en danza.

Más tarde cambiaría esta disciplina por la actuación, ya en Nueva York, donde se graduó en el Marymount Manhattan College y, antes de su papel en "Orange is the New Black", había aparecido en series como "Law & Order", "Bored to Death" o "Musical Chairs", y había concursado en "I Want to Work' for Diddy" (en 2008), produjo y copresentó el "reality show" "TRANSform Me".

En "Orange is the New Black", Cox, que para cuando llegó a la serie ya llevaba años de activismo en defensa de las personas transexuales y transgénero, da vida a Sophia Burset, una reclusa condenada por cometer fraude con tarjetas de crédito y que trabaja en la prisión como peluquera, siendo uno de los personajes favoritos de los seguidores de la serie y con el que consiguió su propósito de que el público empatizara con una persona trans real.

Tras el éxito con la producción de Netlfix, todos los reconocimientos recibidos y las cuatro nominaciones a los premios más importantes de la televisión, Cox ha participado en otras series como "Doubt" o "Faking It", y en películas como "Freak Show" (2017) y "Charlie's Angels" (2019), y el pasado año en el documental "Disclosure: Trans Lives on Screen".

