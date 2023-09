Lissette Condassin está orgullosa de Jaime Newball

Lissette Condassin, actriz y locutora comercial, está orgullosa de la participación de Jaime Newball, actor panameño, en la película “Sonido de libertad”.

“Sonido de libertad” llegó a finales de agosto a los cines de Latinoamérica, Panamá no ha sido la excepción, y Condassin comentó que no todos los días se puede ir al cine y tener el privilegio de tener a unos de los actores de la película sentado al lado.

Así como lo leen, Condassin tuvo la oportunidad de ver la película con Newball, el intérprete de Bam Bam (uno de los malos) y como actriz se le llena el corazón de orgullo al ver a uno de los nuestros en una producción de semejante nivel.

La actriz comentó que el filme aborda una temática cruda y muy real, pero al mismo tiempo no es algo que solo se está dando ahora, siempre ha existido, hablamos de la trata infantil, sin embargo, a su juicio muchos viven en un mundo paralelo en el que no saben o no quieren saber del tema.

“(…) es una película muy bien hecha, que maneja el tema con mucho respeto y con mucha elegancia”, escribió Condassin en una publicación en Instagram.

Newball, por su parte, agradeció a su colega por sus palabras.

“Sound of Freedom” marca el regreso de Jim Caviezel, Jesucristo en “La pasión de Cristo”, a la pantalla grande, en esta producción interpreta a Tim Ballard, un activista en contra del tráfico de menores.

En la película, Newball y Caviezel comparten escena, el panameño explicó esta se rodó en un río, estaba en una lancha contra corriente, armado y tenía que intimidar al personaje de Caviezel.

La escena fue difícil porque había muchos elementos que podían jugarle en contra, comentó Newball en su momento a Panamá América.

Por otra parte, desde hace cinco años la película estaba lista para su distribución e incluso en algún momento Newball pensó que esta no llegaría a los cines.

