Literatura: Títulos de terror de escritores panameños

Celebre o no la "Noche de Brujas", estamos en la época perfecta para leer literatura de terror, hay una variedad de opciones, o retomar ese libro que no has terminado.

Escritores como Stephen King y Edgar Allan Poe, son dos de los máximos exponentes de la literatura de terror e incluso varios de sus títulos han sido adaptados a la pantalla grande.

A nivel local, también hay numerosas propuestas de escritores locales, a continuación, una selección de títulos de terror que podrías leer esta temporada.

'La Hora del Miedo: Historias de terror para no dormir'

La publicación de Wendy Barsallo, de 2022, es una colección de relatos cortos que "alimentan de los miedos naturales del hombre a lo desconocido y especialmente a una muerte atroz".

'Las Sombras de la Redención' (Rolando Santamaría)

Aiden Youngblood, un joven agnóstico proveniente de una familia cristiana, es atormentado por el fantasma de su exnovia, pesadilla que se desata luego de que empieza a consumir una extraña droga con la que pretendía superar la muerte de su expareja.

No solo este chico pagará las consecuencias de sus errores, ya que las personas a su alrededor también se verán afectados, además, el linaje de los Youngblood tiene un oscuro secreto.

'Antología de terror y suspenso: Homenaje a Edgar Allan Poe'

Los relatos de la antología están relacionados con terror, misterio, asesinatos, brujería, fantasmas, demonios, entre otros, y tomando como referencia a el "maestro del terror".

El libro fue escrito por autores de Panamá, Colombia y Venezuela, los cuales están aglutinados en la Sociedad de Escritores Unidos (SEU).

'El Exorcista de Vacamonte'

La obra del periodista Fígaro Ábrego, de dos volúmenes, narra la lucha del cura José Carlos Gerber (personaje ficticio inspirado en los sacerdotes panameños David Cosca y Reynaldo) contra los demonios.

'La Maldición de Hollow Creek y Otros Relatos: Cuentos de Terror'

Recopilación de 15 relatos de terror, basados en las leyendas más populares de Panamá y el mundo, adicional, Florentino Hidalgo, autor de la publicación y ganador del Premio Tristán Solarte 2020, incluyó su novela corta "La Maldición de Hollow Creek" como complemento.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

'El Asilo Santo' (Miguel Esteban)

En un lugar, ubicado en un paisaje idílico, que acoge a personas de la tercera edad o con problemas de salud, converge la caridad y la perversidad, pero también la paz y el horror o la belleza y lo macabro.

Una joven a punto de graduarse de enfermería se adentrará a las antiguas estructuras de El Asilo Santo en busca de respuestas sobre la muerte de su padre, quien presuntamente se suicidó.

Para encontrar respuestas habrá que bajar a sótanos macabros, tumbas que se suponían cerradas y es posible tener contacto con almas del más allá.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!