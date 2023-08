Liz Baila dice que no se la está dando de 'santa'

Liz Baila ha sido criticada luego de que expresara su preocupación por el supuesto adoctrinamiento de algunas conductas a través de la televisión, influencers y famosos, para ello, usó de ejemplo a Wendy Guevara, la mujer transgénero ganadora de la Casa de los Famosos México.

De acuerdo Liz Baila, se está presuntamente adoctrinando a los niños para que imiten estas “conductas”, es decir, normalizar ver hombres vestidos de mujer, opinión que a algunos no les pareció correcta y por ello, ha sido criticada.

“Usaron a una transexual para que ganara el reality, que viene desde abajo, una persona humilde, de bajos recursos, algo así como la historia de Yailin, ay wao, le llegó la fama, el éxito, te lo meten hasta en la sopa, pero obviamente esto va mucho más allá”, opinó la excreadora de contenido para OnlyFans.

Franklyn Robinson, activista de la comunidad LGBTIQ+ y comunicador social, le recordó a Liz Baila que gracias a la comunidad comía, vivía e incluso la cuidaban de los agresores. “(…) Uno nunca debe olvidar de dónde viene, uno puede cambiar, pero no escupir al plato que te dio de comer. Dios los bendiga a todos, menos a ellas”, escribió.

Yedgar Carolina tampoco dejó pasar por alto esta situación, considera que en ocasiones es mejor guardarse ciertas opiniones, pero él recordó algunas de las andanzas de Liz Baila.

“Que nuestros hijos no vean el video de ella en la escalera del PH en carnaval”, recordó.

No es la primera vez que Liz Baila se ve envuelta en una polémica por sus opiniones, la mayoría de las veces las personas cuestionan que se tomen la atribución de juzgar o criticar acciones que antes ella hacía.

Luego de la ola de críticas, Liz Baila reapareció y comentó que no es que se la esté dando de “santa”, considera que no está diciendo nada que sea falso, ya que su crítica iba dirigida al sistema no al personaje (Wendy).

“Yo no estoy hablando de una persona, estoy hablando de un sistema”, explicó, al tiempo que aseguró que continuará expresando su opinión porque está en un país con libertad de expresión.

Debido a los ataques que está recibiendo, Liz Baila ha optado por bloquear.

