Liza Minnelli llega sus 75 años, una vida llena de triunfos

Liza Lay Minnelli creció entre bambalinas desde que nació en Los Ángeles, el 12 de marzo de 1946; pasaba tanto tiempo en los estudios de la Metro Goldwyn Mayer que tenía apenas 14 meses cuando debutó en el cine, con la película 'In the Good Old Summer' (1949), protagonizada por su madre.

Versión impresa

Tenía 5 años cuando Garland y Minnelli se separaron, y de la siguientes relaciones de sus progenitores nacieron dos hermanas y un hermano: Lorna y Joey Luft, hijos de Judy Garland y Sidney Luft; y Christiane Nina 'Tina Nina' Minnelli, hija de Vincente Minnelli y Georgette Magnani.

Con 16 años se trasladó a Nueva York persiguiendo su sueño de abrirse camino en el mundo del espectáculo, siempre más interesada en los escenarios que en las cámaras, y con 17 años debutó en 'Off Broadway', el circuito de teatro independiente de Nueva York, con la obra 'Best Foot Forward', un año antes de compartir escenario con su madre en el London Paladium de la capital británica.

Aquel espectáculo que le abrió de par en par las puertas de Broadway, y en aquel teatro londinense conoció a Peter Allen, el primero de sus cuatro maridos, con el que se casó en 1967. Después lo haría con Jack Haley, Mark Jero y David Gest.

Con 19 años, en 1965, se convirtió en la actriz más joven en ganar un Tony, por 'Flora, the Red Menace', un premio que volvería a recibir de forma honorífica en 1974; en 1978 por 'The Act'; y en 2009 por el espectáculo 'Liza's at the Palace'.

Cuando recibió su primer reconocimiento por el trabajo desarrollado en Broadway, Liza Minnelli ya había publicado su primer disco, 'Liza! Liza!' (1964), en el que, entre otras canciones, la artista ofrece el tema 'Maybe this time', una de las canciones del musical 'Cabaret', cuya versión cinematográfica protagonizaría ocho años más tarde y por la que ganó el premio Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA británico.

Al Óscar y al Globo de Oro ya había optado por la película de 1969 'The Sterile Cuckoo', un filme que vio la luz el mismo año de la muerte de Judy Garland, un acontecimiento que marcó a Liza Minnelli, que entonces tenía 23 años, hasta el punto de que comenzaron los problemas de adicción al alcohol y las drogas que después se prolongaron durante décadas.

Unas adicciones que Liza Minnelli siempre achacó a la herencia genética, aunque admitiendo su responsabilidad en el control de la situación, que la ha llevado en varias ocasiones a ingresar en clínicas de desintoxicación. A estos problemas, se ha unido la frágil salud de Minnelli.

VEA TAMBIÉN: Nairobi Dacosta presentará un programa radial junto a otros cuatro periodistas

Artista todoterreno, vivió su época dorada en la década de los años 70: en 1973 logró el premio Emmy por "Liza with a Z: A concert for Television" (1973); en 1985 repitió Globo de Oro, por "A Time to Live"; y en 1990 recibió el premio Grammy Legend, en reconocimiento a una extensa carrera musical que empezó siendo adolescente, gracias a Capitol Records.

Opinión

"Liza es una artista total, una persona del espectáculo que es difícil de encontrar en estos días. Los talentos de Liza no han conocido límites, y su contribución a Broadway, al cine e incluso a una divertida temporada en 'Arrested Development' de la televisión, la hacen merecedora de esto, una gloriosa celebración de sus 75 años en la tierra", ha manifestado el productor Daniel Nardicio en 'Variety'.