Lizzo respondió a las acusaciones de sus exbailarinas

Lizzo salió al paso de las acusaciones de presunto abuso laboral y sexual al que sometió a tres de sus exbailarinas, negó los señalamientos por los cuales fue demandada en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Melissa Viviane Jefferson, conocida como Lizzo, empezó diciendo que los últimos días han sido “difíciles y decepcionantes”, por lo tanto, decidió pronunciarse debido a que las acusaciones son “increíbles” y “escandalosas”.

Las bailarinas involucradas, de acuerdo al comunicado de Lizzo, habían sido señaladas de “tener una mala actitud” y “poco profesionales”, y al ella tomarse muy “en serio” su música exige a sus empleados al más alto estándar de calidad.

“Como artista siempre me ha apasionado lo que hago. Tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final del día solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis fans. Con la pasión viene el trabajo duro y los altos estándares. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que alguien se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, se lee en el escrito.

En el escrito, Lizzo aseguró que ella no es la villana de esta historia y que sería incapaz de burlarse del cuerpo de otras personas cuando ella ha sido víctima de este comportamiento, por ello, siempre se ha comprometido con que las mujeres en su equipo se sientan respetadas.

“No estoy aquí para que me miren como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios han retratado estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy. No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente ser avergonzado diariamente por tu cuerpo y absolutamente nunca criticaría o despediría a un empleado debido a su peso”, subrayó.

Lizzo concluye su comunicado extendiendo un agradecimiento a aquellos que en medio de la tormenta le han manifestado su apoyo.

Cabe mencionar, que en el escrito la estadounidense únicamente se refirió al abuso laboral y discriminación, sin embargo, el tema más controversial, el acoso sexual, no fue mencionado por ninguna parte.

El proceso en contra de Lizzo apenas está empezando, pero las acusaciones han sido suficiente para que los usuarios de redes asumieron una postura, comenzaron a despotricar contra la cantante, y a dejar de seguirla en sus cuentas oficiales.

Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez fueron las bailarinas que demandaron a Lizzo, además, a sus acusaciones se sumó la directora Sophia Nahli Allison.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!