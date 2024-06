Locaciones donde se filmó 'House of the Dragon'

Los paisajes del reino ficticio de Westeros, del universo de "Game of Thrones", siguen siendo imponentes y evocan en el espectador el deseo de querer viajar a este lugar, lo cual no es imposible, puesto que tiene como telón de fondo locaciones del noroeste de Gales.

La segunda temporada de "House of the Dragon", actualmente en emisión (hoy se estrena el tercer episodio) y precuela de "Game of Thrones", se rodó durante cinco semanas en escenarios naturales como valles y canteras.

Kevin de la Noy, productor ejecutivo de la precuela, comentó que fue "fantástico" filmar en Gales, sus impresionantes escenarios y paisajes dan vida a Westeros, además, las condiciones climáticas fueron favorables para el rodaje.

Para la filmación se seleccionaron locaciones que aportaran una atmósfera "siniestra" necesaria para la narrativa de "La casa del dragón", título en español de la serie, y aquí, te contamos cuáles son por si te apetece un viaje a Westeros, pero sin los temibles dragones y la guerra civil.

Gwynedd, Gales

Se caracteriza por sus canteras de pizarra en las colinas y extensos bosques. Para recrear el icónico castillo de Dragonstone se usó Trefor Granite Quarry, una antigua cantera que ha albergado eventos y otras grabaciones en el pasado debido a su característico entorno.

Hay otras dos ubicaciones que no han sido confirmadas, sin embargo, hay evidencia fotográfica de que se estuvo filmando en el Valle de Ogwen y en el Puente romano Penmachno.

El Valle de Ogwen es parte del parque nacional de Snowdonia en el norte de Gales, está rodeado de montañas y cuenta con plácidos lagos, así como con ciudades históricas y patrimonio industrial. Y el Puente romano Penmachno, ubicado al sur de Betws-y-Coed, ha sido utilizado durante siglos para cruzar el río Machno y se especula que será escenario de escenas posbatalla.

Anglesey, Gales

En la isla galesa se filmó en Penmon Point, una de sus playas más concurridas y donde tienen lugar algunas escenas costeras de la serie como la de los niños pequeños Targaryen. Adicional, las playas de Llanddwyn sirvieron como la costa de Dragonstone y Dinorwig Quarry se convirtió en un enorme campo de batalla.

Para la nueva temporada al igual que la anterior también se grabó en locaciones en España, la producción ha usado a Granada y Cáceres como telón de fondo, mientras que Dubrovnik, en Croacia, se utilizó para recrear Desembarco del Rey.

Se espera que en los nuevos episodios aparezca el Bourne Wood (Farnham, Surrey), un bosque conocido por albergar escenas de batalla épicas y donde se grabaron producciones como "Avengers: Age of Ultron" y "Transformers: The Last Knight".

