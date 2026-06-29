Los 33 impulsan su expansión internacional con una gira por Sudamérica

Los 33, una de las bandas insignias del rock en Panamá, continuará el próximo mes su tour de presentaciones, showcase y participaciones en festivales en Sudamérica como parte de su plan de proyección y expansión internacional.

La música de la agrupación es muy "auténtica", con influencias anglosajonas y un sonido noventero, que es el tipo de rock que se suele consumir en Sudamérica, donde Los 33 (@los33panama) visitarán cinco países, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.

La agrupación, que suma 39 años de trayectoria, tiene en marcha la gira, que inició a principios de junio, en Bogotá, Colombia, y otros planes muy ambiciosos para lo que resta del 2026, explicó a Panamá América Víctor Juliao, voz y guitarrista de la banda.

En julio, la banda estará en Lima, Perú, donde se presentarán en el Peruanazo Fest 2026. A finales de agosto, visitarán Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay). Y en septiembre, regresarán a Bogotá para un show en otro festival.

Se tiene previsto, de acuerdo con Juliao, que la gira internacional se extienda hasta noviembre, dado que aún hay fechas que se tienen que oficializar. Mientras estarán yendo y viniendo para cumplir con compromisos que tienen en Panamá.

Ricky Méndez, baterista del grupo, comentó que están muy entusiasmados con esta gira porque tienen un vínculo muy especial con Sudamérica, aunque también esperan que con esta proyección toda Latinoamérica conozca la música de Los 33.

Durante el tour se está promoviendo la más reciente producción del grupo llamada "Estado de Emergencia" (2025), cuyos temas se mezclan en un set list con sus clásicos para las presentaciones, además, en agosto saldrá el primer adelanto del nuevo álbum, que se grabó en Panamá y se masterizó en Buenos Aires en abril.

Cabe mencionar que el próximo disco será la producción número 16 de la banda panameña.