Los Backstreet Boys estará de regreso en Las Vegas en diciembre

Los Backstreet Boys estarán este año de vuelta en Las Vegas. La banda de chicos de los 90 regresará a la Franja de Las Vegas con “A Very Backstreet Christmas Party”, una serie de 12 conciertos de Navidad.

El grupo se presentará del 11 de noviembre al 23 de diciembre en el Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & Casino.

Los artistas llegan al mismo lugar donde realizó su residencia “Backstreet Boys: Larger Than Life” entre 2017 y 2018.

Los boletos, cuyos precios comienzan en 89 dólares, salen a la venta el 16 de julio con acceso anticipado para los miembros de su club de fans.

Backstreet Boys se formó en 1993 y es conocida por éxitos como “I Want It That Way”, “As Long as You Love Me” y “Everybody (Backstreet’s Back)”.

Sus integrantes actuales son Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson.

Entre otros artistas que han hecho residencias en la llamada Ciudad del Pecado están Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer López, Aeromsith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefani y Shania Twain.

Backstreet Boys es una boy band estadounidense de música pop fundada en Orlando, Florida, el 20 de abril de 1993.

Saltaron a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys (1996). El siguiente álbum, Backstreet's Back (1997) continuó con el éxito del grupo en todo el mundo.

Llegaron al estrellato con su álbum Millennium (1999) y el álbum siguiente, Black & Blue (2000). También lanzaron un álbum de grandes éxitos, The Hits - Chapter One (2001).

Los álbumes Backstreet Boys y Millennium fueron certificados como diamantes por la Recording Industry Association of America.

