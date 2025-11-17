¡Como pan caliente! A pocos días de que inicie la temporada navideña los calendarios de adviento de productos corporales, skincare y maquillaje están entre los más buscados, especialmente, por la comunidad beauty lover.

La tradición alemana, que se remonta al siglo XIX, en un principio tenía una sorpresa diaria, como galletas, dulces o hasta un cuento, hasta la llegada de la Navidad, sin embargo, la industria de la belleza también tiene su versión, con opciones de 12 y 24 días.

En los últimos años los calendarios de adviento de belleza han experimentado un boom, aunque para algunos solo era accesible por comprar en líneas, que se hacían desde mediados de octubre para que llegaran a tiempo porque en la temporada navideña se suelen retrasar las entregas.

El calendario de Charlotte Tilbury (con cinco productos tamaño estándar y siete minis por $220), el de Glow Recipe (de 12 productos full size, travel size y minis por $110) y el de Kiehl's (con productos para el cuidado de la piel con productos para el cuidado de la piel por $152), son algunas de las opciones que puede conseguir en las páginas webs de las marcas.

Afortunadamente, ahora es más accesible conseguir los calendarios, lo que ha aumentado aún más su popularidad, dado que, varios almacenes departamentales han incluido en su stock por la temporada algunas opciones.

Panamá América se tomó la tarea de buscar las opciones que hay disponibles en la localidad.

Beauty Creations

La marca mexicana ha logrado una gran expansión internacional, se vende en numerosos países, incluyendo Panamá, por ofrecer productos de alta calidad y asequibles. Su calendario "12 Days of Holideer Cheer" con sombras de ojos brillantes hasta lujosas fórmulas para labios y tratamientos de ojos de alta pigmentación está disponible por $79.99, comentó una asesora de la marca que optó por permanecer en el anonimato. Añadió, que incluso su contenido supera el valor que se paga por el calendario.

Aquavera

La "Retro Jingle Box", de la marca panameña, tiene 32 productos, entre maquillaje, productos para el cabello, accesorios y sorpresas limitadas por la temporada navideña por un precio de $79.99.

Stay Beautiful Cosmetics

Esta opción trae 25 sorpresas por $49.99 con maquillaje, accesorios, esmalte de uñas y productos para el cuidado corporal y facial.

Revolution Makeup

Esta marca tiene dos opciones, una de cuidado corporal por $54.99 llamada "12 Sleighs Of Christmas" y otra es la "All Stars Beauty Advent Calendar" por $68, comentó un colaborador de la tienda Mumuso. Adicional, también tiene unos kits para la temporada.

Nevada

No tienen calendario de adviento, pero recién lanzaron su colección de maquillaje y si no logras conseguir alguno de los anteriormente mencionados podrías probar esta opción. Isabella Rodríguez, asesora de ventas de la tienda, destacó que la marca cuenta con una completa opción de productos, desde bases, correctores, máscaras de pestañas, labiales, entre otros, con tecnología coreana, activos como la centella asiática y vitamina E, fórmulas ligeras y dermatológicamente probados.

