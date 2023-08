Luis Fonsi habló sobre el divorcio con Adamari López

Cuando Luis Fonsi y Adamari López se divorciaron hace 14 años públicamente él fue el más afectado, pero durante todo este tiempo se mantuvo en silencio, el cual rompió en una entrevista para “Molusco TV”.

El boricua habló por primera vez de la separación, López tuvo varias peticiones y de acuerdo a su relato, él las respetó y cumplió al pie de la letra.

“Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca”, dijo Fonsi.

Respecto a quién tuvo la culpa de la separación, el intérprete de “Despacito” manifestó que jamás se pondría a revelar sus intimidades y no sería capaz de decir algo negativo sobre su expareja.

“(…) nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos”, expresó.

Para concluir con el tema, el músico, de 45 años, se refirió al término que se usó mucho cuando su relación con López terminó, hablamos de la palabra abandono, algo que negó, pues según contó jamás hubo abandono.

“Cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela, pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”, finalizó.

Las declaraciones de Fonsi se producen poco después del lanzamiento de “Pasa La Página ‘Panamá’”, el segundo sencillo de su álbum llamado “El Viaje” y el cual estaría dedicado a López, lo cual él negó cuando explicó los nombres de las canciones de la producción.

Pese a la aclaración, las especulaciones de que la canción es para la expareja se han intensificado, sin embargo, López hizo una publicación que sería supuestamente la respuesta a la polémica.

“Deja de decirme qué debo y qué no debo hacer, yo no hago caso”, dice la expresentadora de Telemundo.

“Respuesta para Luis Fonsi” o “¿Así o más directa para Luis Fonsi?” son algunos de los miles de comentarios que recibió al instante su Reel.

