Luis Miguel: ¿Qué dieta hizo el artista para bajar de peso?

Luis Miguel sigue vigente como en los inicios de su carrera musical, así lo demostró en su impecable primer show de su maratón de recitales en Argentina.

Tras esta presentación también han surgido comentarios sobre su apariencia física y su pérdida de peso.

El cantante ha bajado más de 20 kilos durante los últimos años, a través de un estricto régimen alimentario de ayuno intermitente, de acuerdo a medios internacionales.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, declaró en un momento según informaciones rescatadas por Infobae.

El ayuno intermitente significa que no comes durante un período cada día o semana, según especialistas de Mayo Clinic.

No obstante, este método que, "supuestamente" permite perder peso, ha sido un blanco constante de críticas.

De hecho, el ayuno intermitente no está dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, agencia que por el contrario sí recomienda la realización de actividad física y una dieta saludable balanceada y constante para prevenir la obesidad y otras enfermedades.

¿Será que realmente el intérprete de éxitos como "Ahora te puedes marchar" ha estado en ayuno intermitente? Hasta el momento no hay declaraciones recientes al respecto.

Primer espectáculo

El espectáculo se inició con una introducción musical de la banda y la proyección de imágenes de toda la carrera del “Sol de México”.

Contó con un público de unas 15 mil personas que entre gritos y aplusos le dieron la bienvenida al artista.

