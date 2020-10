Lupillo Rivera conservará el tatuaje de Belinda: 'No me arrepiento, soy hombre de verdad'

El cantante Lupillo Rivera no olvida el tatuaje que se hizo en el brazo por el amor que sintió por Belinca.

Lupillo Rivera aseguró que no se arrepiente de haber grabado el rostro de su excompañera en el reality show de TV Azteca, La voz México, y con quien, ha asegurado, sostuvo un tórrido romance que lo dejó marcado de por vida.

Todo ocurrió en el programa de Estrella TV, Tu-Night con Omar Chaparro.

¿Qué pasó? Lupillo Rivera habló de su vida sentimental y aprovechó para dejar claro que no se arrepiente de nada de su pasado, especialmente del dibujo que se hizo en honor a Belinda quien lo enloqueció de amor.

Omar Chaparro le comentó si se sentía mal después de hacerse un tatuaje que le recuerda a la famosa cantante, a lo que Lupillo dio una respuesta que causó revuelo.

“Ya déjenlo, pues sí, a todos nos puede pasar que nos pongamos un tatuaje y nos arrepintamos”, dijo Chaparro, a lo que Rivera respondió: “No, yo no me arrepiento. Yo soy un hombre de verdad”.

Lupillo Rivera dijo que está consiente de todas las cosas que ha realizado a lo largo de sus 48 años y no daría marcha atrás, se lee en Infobae.

“Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo. No me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me da la regalada gana”, confesó entre risas para Omar Chaparro.

En este mismo programa nocturno habló de la cantidad de mujeres con las que se ha relacionado y cómo inició su vida sexual.

A más de un año del sonado noviazgo y a pesar de que Belinda ya sostiene una mediática relación con Christian Nodal, Lupillo Rivera recuerda con mucho afecto lo que vivió con la cantante española y hace unos meses aseguró que conservará el grabado porque así lo prometió, pero aclaró que lo borrará si su nueva pareja se lo pide.