Luto en el folclor panameño: Fallece Miguel "Miguelito" Cano, "El Látigo de Valle Rico"

El folclor y la música tradicional panameña están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Miguel "Miguelito" Cano, conocido artísticamente en los escenarios nacionales como "El Látigo de Valle Rico". Cano se consolidó a lo largo de su trayectoria como uno de los trovadores y exponentes más insignes de la décima cantada y el arte de la cantadera en Panamá.

Con un estilo rítmico particular, caracterizado por una voz potente, métrica estricta y una presencia competitiva inigualable sobre las tarimas, "El Látigo de Valle Rico" se ganó el respeto de los amantes de las tradiciones, asegurando un lugar de honor dentro de la historia folclórica de la región de Azuero y a nivel nacional.

Maestro de los torrentes tradicionales

La destreza lírica e interpretativa de Miguelito Cano lo llevó a ser un intrépido ejecutor de los torrentes más exigentes de la décima panameña. Sobre el compás de la guitarra y la mejorana, el trovador dominó con maestría estilos clásicos como:

El Mesano: Torrente de fuerza y entonación elevada, ideal para la improvisación.

El Zapatero: Uno de los ritmos más populares y alegres de la cantadera.

La Gallina Zárate y el Gallina Lamento: Estilos melancólicos y profundos que exigen un alto control de la voz.

Protagonista de controversias memorables

La carrera de "El Látigo" estuvo marcada por duelos poéticos de altísimo nivel. Cano fue protagonista de memorables cantaderas de controversia, donde el ingenio inmediato y la agudeza mental eran la regla.

En los principales jardines y plazas del país, midió su talento en improvisación frente a verdaderas leyendas de la décima nacional de la talla de Tano Mojica, Moyo Cisneros entre otros, dejando páginas doradas en la memoria colectiva del folclor de provincias centrales. Su partida física deja un legado imperecedero para las futuras generaciones de cantautores de la décima panameña.