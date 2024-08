Manuel Turizo reveló el secreto para seguir tan unido a su público

Manuel Turizo, uno de los artistas colombianos más reconocidos en el mundo, sigue acumulando éxitos, con un nuevo disco a la vuelta de la esquina y su más reciente tema 'Enhorabuena', confiesa cuál es el secreto para seguir tan unido a su público: hacer música con cariño y seguir demostrando versatilidad con ritmos tropicales imposibles de escuchar sin que las caderas se muevan con su ritmo.

Así lo manifiesta en una entrevista con EFE en Bogotá, donde llega después de un verano exitoso de gira europea en el que ha podido vivir y disfrutar junto a sus seguidores en festivales y conciertos. "En Europa el verano es el verano, todo el mundo está en las costas, paseando o descansando, entonces hay demasiados festivales", razona sobre el buen tiempo que pasó allá.

Turizo (Montería, 2000) alcanzó la fama con tan solo 16 años y, desde entonces, acompañado de su hermano Julián en esta travesía musical, ha logrado posicionarse como uno de los artistas colombianos más reconocidos dentro y fuera de su país.

Pero su vuelta a Colombia está más que justificada: "ahora de regreso para terminar el álbum" que sacará este año, explica el artista.

Lo nuevo

"'De lunes a lunes' viene siendo música de lo que va a ser este álbum, de ahí en adelante hasta en 'Enhorabuena' se puede ver un poquito de lo que será", explica Turizo en referencia a la canción que vio la luz a finales del año pasado con el Grupo Frontera, en el que el colombiano se atreve con un tema regional mexicano, y a su más reciente canción, un merengue que le canta al desamor.

Justamente con 'Enhorabuena' el cantante colombiano logró un Récord Guiness: el audio en simultáneo que más veces se utilizó en la red social TikTok en una hora.

"Me gusta de todo, la gente ya sabe", bromea el artista, sin dar más pistas sobre su nuevo trabajo, en el que, no obstante, no descarta que haya alguna balada y afirma que habrá colaboraciones.

Hace apenas un año estrenaba su álbum '2000', que incluía canciones mundialmente exitosas como 'El Merengue', una colaboración junto al DJ Marshmello, o 'La Bachata', una de las canciones latinas más escuchadas del año pasado.

Pero ahora viene una "etapa diferente" que Turizo define como: "viviéndomela". "Yo simplemente me la vivo y disfruto lo que hago, en la mía como dicen por ahí", agrega el cantante.

"Cuando tu le pones cariño a algo y lo haces con el corazón y de verdad le dedicas tiempo, los resultados buenos se dan, y a eso yo me dedico todos los días, a intentar sacar lo mejor con la música e intentar descubrir qué es lo mejor que puedo dar y dárselo a mi público", concluye el interprete de 'La Nota' sobre su secreto para acumular tantos éxitos y seguir en la cresta de la ola musical.

