Manuel Turizo y Saiko se unen para cantarle a un amor

El cantante colombiano Manuel Turizo y el artista urbano español Saiko estrenaron este viernes 'Bahamas', una nueva colaboración en la que le cantan a un amor de verano que no han podido olvidar.



"Si no te veo, te lo juro que me da con llamarte, envíame la 'ubi' pa' ir a buscarte" es el coro de esta canción sobre un romance en las Bahamas que no pueden dejar de recordar suena un ritmo vibrante con una mezcla de tropical y reguetón con sonidos de electrónica y pop.



Acompañando el estreno de la canción en plataformas de 'streaming', también se lanzó el video oficial en el que se ve a Turizo en medio de un vendaval mientras Saiko se encuentra en una sala de control lejos del paisaje paradisíaco que ambos describen en la canción.



Es la primera colaboración entre los dos artistas, que acaban de protagonizar juntos además una participación publicitaria en España y ambos presentaron una hamburguesa propia en una cadena de restaurantes de comida rápida.



Saiko, de 21 años, no es la primera vez que colabora con un colombiano después de haber sido telonero de Feid en su gira en Estados Unidos en 2022, con quien colaboró en el remix de su canción 'Polaris'. Además, acaba de visitar Colombia tras actuar en el Festival Estéreo Picnic.



Por su parte, esta es la segunda colaboración de Turizo con un artista español después de estrenar '1000COSAS' junto a Lola Índigo.