Maratón de películas navideñas representativas

Huele a dulce de frutas, arroz con guandú y ron ponche, sí, la Navidad está a la vuelta de la esquina.

A pesar de estar enfrentándose a la dura pandemia por la COVID-19 algunas familias se preparan para recibir al Niño Jesús, con alegría.

De hecho, podrán disfrutar de algunas cintas que evocan a ese momento del nacimiento de Jesús.

Por esta razón, Studio Universal prepara un especial a puro villancico.

Regalos por doquier, la decoración de los arbolitos, la unión familiar y el espíritu que envuelve a esta celebración estarán acompañados por los títulos cinematográficos preferidos de Santa Claus.

Desde el 7 de diciembre a las 8.00 p.m. y todos los días del mes, Studio Universal hará que el espectador viva auténticas noches de paz y amor.

Una maratón con los filmes navideños más representativos de uno de los momentos del año más esperado por todos. Romances con muérdagos como testigos, batallas de nieve familiares e historias bajo el calor del hogar serán algunas de los miles de atmósferas que se podrán respirar en este especial.'



Studio Universal hará que el espectador viva auténticas noches de paz y amor. Una maratón con los films navideños más representativos de uno de los momentos del año más esperado por todos. Romances con muérdagos como testigos, batallas de nieve familiares e historias bajo el calor del hogar serán algunas de las miles de atmósferas que se podrán respirar en este especial.

A continuación, las películas más destacadas que formarán parte de este evento televisivo:

'Galletas de Navidad'

Un gran conglomerado compra una fábrica de galletas y envían a su ejecutiva Hannah para que selle el acuerdo y cierre la fábrica. Lo que se suponía que era una simple tarea para ella, se complica cuando conoce a Jake, el dueño de la fábrica, quien está decidido a mantener la fábrica en la ciudad. Llega el 7 de diciembre 8.00 p.m.

'Romance de Nieve'

Sarah siempre fue una romántica de alma y por eso su tradición favorita de Navidad es hacer un "galán de nieve" con su mejor amigo Nick. Luego de otra ruptura sentimental antes de las fiestas, Sarah empieza a preguntarse si alguna vez encontrará el verdadero amor. Llega el 7 de diciembre 9.30 p.m.

'Encuentro de Navidad'

"Mingle All the Way" es una aplicación diseñada para encontrar acompañantes para eventos a personas muy ocupadas. Molly, fundadora de la aplicación, está decidida a demostrarle a su familia que esta es un éxito. Para ello, se registra y contacta con Jeff. Cuando se encuentran, se horrorizan al darse cuenta de que ya habían tenido dos desastrosos encuentros. Sin embargo, deciden asistir juntos a sus respectivos eventos navideños. A medida que la pareja se va acercando, descubren que tal vez su acuerdo comercial podría convertirse en algo más. Se podrá ver desde el lunes 14 de diciembre 8:00 p.m.

'12 días de Regalos'

Un hombre gana una pequeña fortuna y decide repartirla, como si se tratase de un amigo invisible, con los habitantes de un pueblo. Una de las personas a las que destina parte del dinero es un niño huérfano de padre. Tras pasar un tiempo con la familia del chico, empieza a enamorarse de su madre. La podrá ver desde el lunes 14 de diciembre 9:45 p.m.

'Navidad en Graceland'

Harper está en Memphis antes de Navidad, visitando a su hermana y familia después de 3 años trabajando en museos en Europa. Al visitar Graceland con sus 2 sobrinas, Harper conoce a un padre soltero de 3 hijos y le ofrecen un trabajo como niñera temporal. A partir de ese entonces la magia de la festividad empezará a surgir efecto. Llegará el lunes 21 de diciembre 8.00 p.m.

'Navidad en la Posada'

Una actriz se dirige a "Homestead en Iowa", un pueblo obsesionado por la Navidad, para rodar una película sobre esta festividad. Ella queda sorprendida cuando el amor florece entre ella y Matt, un padre soltero, y a medida que experimenta la vida de la pequeña ciudad, descubre el verdadero significado de la Navidad. Llegará el lunes 21 de diciembre 8.00 p.m.