Marc Anthony pidió aguardiente y a cambio recibió un botellazo en pleno concierto

“Viviendo Tour”, de Marc Anthony, llegó a Colombia y el músico se presentó en la Feria de las Flores, en Medellín, donde sufrió un desagradable momento mientras estaba en el escenario.

Segundos antes de empezar a cantar su éxito “Flor pálida”, Marc Anthony comentaba a los asistentes que le hacía falta un trago. “¿Saben qué me falta? Un aguardiente de esos”, dijo el prometido de Nadia Ferreira.

Alguien entre el público se tomó muy en serio lo dicho por el salsero y le arrojó una botella, la cual impactó su pierna derecha, pero no fue motivo para que no continuará el show.

Tras el golpe, Marc Anthony arrojó sus gafas un tanto molesto y empezó a cantar, mientras hacía un gesto con su mano en señal de que no lanzaran cosas al escenario.

Controlando sus emociones, les pidió que no hicieran eso, que se controlaran y no lanzaran objetos. “No lo tiren, yo me lo compro”, dijo un poco más tranquilo ante la sorpresa del público que no dejaba de aplaudirle.

Todo quedó captado en video y se ha viralizado en las redes sociales, algunos han felicitado al músico por la forma en la que manejó la situación porque quizás otros en su lugar no hubiesen reaccionado de la misma manera.

Como era de esperarse los memes no se han hecho esperar y otros no han perdido la oportunidad de bromear respecto a la situación.

“Marc Anthony: ‘Me hace falta un guaro (aguardiente)’. Los paisas: ‘No se diga más’”, fue uno de los subtítulos que a algunos causó risa.

Marc Anthony: Me hace falta aguardiente... Toma!! Le tiraron un botellazo en pleno concierto.

Concierto

Por otra parte, Marc Anthony tenía previsto presentarse este mes en Ecuador, sin embargo, este jueves, 18 de agosto, se anunció que debido a la ola de inseguridad que vive el país se canceló su actuación.

Alive Productions, empresa que coordinaba la presentación, informó que las dos fechas, 18 y 20 de agosto, serán reprogramadas.

URGENTE

Debido a la situación de inseguridad que se vive en Ecuador, los conciertos de Juan Luis Guerra y Marc Anthony fueron suspendidos, así lo anunciaron las empresa productoras de los eventos.

