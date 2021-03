Marcela Barnes pide denunciar una cuenta de Only Fans donde usan su nombre

La influencer Marcela Barnes también ha sido víctima de aquellos que utilizan el nombre de las caras de la farándula para hacer sus fechorías.

Versión impresa

Resulta que crearon una cuenta falsa de Only Fans con el nombre de Marcela Barnes.

Ha sido la misma influencer la que dio a conocer lo ocurrido y pide que denuncien esa cuenta falsa.

En un video publicado en sus redes sociales dice: "Hola, qué tal, me encantaría que ustedes me ayuden a denunciar a este pedazo de ag$%& que no tiene más nada que hacer que crear una cuenta en la que supuestamente me estoy masturbante y tengo contenido exclusivo, qué pereza..."

"Gracias de todas formas por tu apoyo, gracias por que de algún modo me haces sentir que soy importante para ti, pero no mi amor, eso no va conmigo, por lo menos por el momento, porque uno nunca dice nunca...", también dijo.

"Pero, jóvenes, ayúdenme a denunciarlo, yo no ando masturbándome en ninguna plataforma ni vendiendo ningún tipo de fotos o videos de mis partes privadas".

"Agradecería muchísimo a que me ayuden a denunciar a este a este pedazo de ag$%&. Buen día", señala.

Los malhechores ya han hecho esto con otras caras de la farándula local, recientemente algo similar pasó con Assilem, "La Polla".

VEA TAMBIÉN: Fundación Gramo Danse presenta su campaña anual 2021

Assilem Delgado también pidió a sus seguidores que denunciarán dicha cuenta.

Al respecto escribió que tenían una mujer tocándose y que, por supuesto, no era ella.

Añadió: “Obvio que no soy yo. Cómo pueden tener tiempo para esto”.