Margarita Henríquez, víctima de suplantación en Instagram

Margarita Henríquez advirtió a sus más de 282 mil seguidores en Instagram que hay una persona que se está haciendo pasar por ella en la red social.

Pidió a las personas no caer en “engaños”. “Esa no soy yo”, comentó la cantante panameña, quien aseguró que su único perfil en la plataforma es @margaritahenriquez507

“No caigan, está es la única que yo tengo, no caigan, no caigan en nada de lo que se les diga o lo que les pida, nada, no hagan caso a eso”, sentenció Henríquez.

Explicó que los artífices son personas “que no tienen nada que hacer”, por ello, pidió a sus seguidores que la ayuden a denunciar la cuenta.

“Tienen que estar muy pendientes, no solo con la cuenta mía, sino con otras personas que se hagan pasar por uno, no caigan en eso”, advirtió.

Asimismo, la ganadora de Latin American Idol es consciente que es una práctica muy común y que se está dando últimamente, por esta razón insta a las personas a ser precavidas.

En el caso de Instagram, las reglas de la comunidad son muy claras y si eres víctima de suplantación de identidad en la plataforma puedes enviar un reporte en el que se deberá incluir una foto de un documento oficial de identidad.

“Solo respondemos a los reportes que nos envía la persona cuya identidad se suplantó o su representante (por ejemplo, el padre o la madre). Si se están haciendo pasar por alguien que conoces, pídele que nos lo comunique”, se lee en el servicio de ayuda de la plataforma.

Apoyo

Luego de que Margarita Henríquez expuso su caso varios de sus seguidores le comentaron que han recibido mensajes de la cuenta “impostora”.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“A mi mando solicitud esa cuenta”, “Gracias por avisar”, “Mi estimada a mí también me mandó solicitud y me escribió, la reporté porque sé que no era usted” y “No te preocupes, estaremos como ojo de águila”, son algunos de los comentarios.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!