Mariah Carey: ¿Cuánto dinero le ha dado la canción 'All I want for Christmas is you’ a esta artista?

Acaba de empezar el mes de noviembre y ya en varios comercios hay adornos y música navideña.

Y hablando de música, por estos días se ha vuelto a hablar -como todos los años para esta época- de la porpular canción navideña "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey.

Este tema fue lanzado en 1994 y desde entonces, no ha dejado de sonar, convirtiéndose casi en un canon dentro de la música para fin de año.

Si damos un vistazo a las cifra de la plataforma YouTube se observa que en su video oficial tiene más de 740 millones de vistas.

Pero, ¿qué cantidad de dinero gana la artista con esta canción?

Primero, hay que recordar en qué se basan para hablar de ganancias, pues estas se reflejan en: Regalías por derechos de autor y venta física de música y número de reproducciones en plataformas digitales.

La canción tiene tres años seguidos en el número uno del Billboard Hot 100, durante esta época y esto representa un aproximado de tres millones de dólares al año, según un reporte de El Financiero de México.

Siguiendo esta línea, un reporte de "The Economist" arrojó que, de 1994 a 2021, la artista ha acumulado más de 72 millones de dólares con esta canción.

En tanto, en Spotify estaría recibiendo un centavo de dólar por cada reproducción, la cual suman más de 850 millones de reproducciones.

Aunque ese centavo parezca poco, solo con multiplicar las vistas nos daremos cuenta que la cantidad no es nada despreciable.

