Mariah Carey sale victoriosa de la demanda recibida por los derechos de su éxito navideño

Una jueza federal desestimó una demanda por derechos de autor contra el tema de Mariah Carey 'All I Want for Christmas is You', en la que el cantautor Vince Vance acusaba a la estrella pop de haber copiado su canción homónima de 1989.



En una sentencia dictada el miércoles en California, la magistrada Mónica Ramírez Almadani rechazó las alegaciones del músico, asegurando que las dos canciones eran "diferentes" y que compartían "clichés habituales de las canciones navideñas", de acuerdo con pruebas del musicólogo Lawrence Ferrara.



Además, Ramírez alegó que Andy Stone, nombre real de Vince Vance, no había cumplido con su parte de las pruebas que demostraban que su canción fue copiada, e impuso sanciones para cubrir parte o la totalidad de los honorarios de los abogados de Carey por "incurrir en gastos innecesarios respondiendo a argumentos jurídicos frívolos y alegaciones de hecho sin fundamento".



Stone presentó originalmente la demanda junto a Troy Powers en 2023 por al menos 20 millones de dólares, alegando que habían escrito la canción del mismo nombre a finales de los años 80 y asegurando que gracias al éxito que su tema había alcanzado en 1993, Carey "sin duda tuvo acceso" a este.



Previamente Stone había interpuesto en 2022 otra demanda en contra de Carey y su coautor, Walter Afanasieff, pero retiró la disputa en noviembre.



La estrella pop estadounidense lanzó 'All I Want for Christmas is You' en 1994 como parte de su álbum de música navideña 'Under the Mistletoe'.



Su éxito en esa época fue relativamente modesto al alcanzar el puesto 12 en la categoría radiofónica de canciones de todos los géneros de la revista Billboard.



Pero años más tarde y con el florecimiento de las plataformas de "streaming", la canción tomó fuerza al posicionarse año tras año en los primeros números de las clasificaciones de música más importantes.



Hasta diciembre de 2024, 'All I Want for Christmas Is You' había vendido 18 millones de copias en descargas y equivalentes en "streaming".