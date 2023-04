Maribel Guardia: 'Dios me lo dio y Dios me lo quitó'

La actriz Maribel Guardia habló con los medios de comunicación tras el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa a los 27 años.

A pesar de su dolor compartió detalles del fallecimiento de su hijo, el pasado 9 de abril.

La actriz dijo a los periodistas; “Muchas gracias. Lo agradezco mucho de verdad, era mi amor, el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos”.

“Tenía tanto por recorrer. Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra; pero así fue”, añadió.

Durante su encuentro con la prensa, estuvo acompañada de la esposa de su fallecido hijo, Imelda Tuñón.

Maribel Guardia contó que fue Imelda quien le dio la fuerte noticia a José Julián, su nieto de sólo cinco años.

“Gracias a Dios me dejo a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro, y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante y le digo que su papá ha muerto, que es un ángel, pero pues él todavía no lo entiende”, mencionó.

“He recibido tantas flores, ayer no quería ver flores decía: ‘No quiero flores, no quiero nada’, no aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores, que veo la casa tan linda, tan llena de nueva energía, de tanto cariño de la gente, yo no me esperaba que tanta gente me mandara cosas tan lindas, que me dijera cosas tan lindas, lo agradezco”.

En medio de lágrimas también pidió que rezarán por su hijo, "por nosotros para que podamos tener valor".

Sobre la decisión de no hacer un funeral para su hijo, Maribel declaró que una de las razones fue para evitar que su nieto viera el cuerpo sin vida, pues “iba a ser muy traumático para él”.

