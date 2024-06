Marie Schwarz, entre el arte y la música

Marie Schwarz no solo es cantante, pues también ha incursionado en el mundo de la actuación y el modelaje. No obstante, por estos últimos días la cantante panameña está potenciando su carrera como artista, porque acaba de lanzar su primer álbum.

"Home Run", es el título de ese primer trabajo musical de Schwarz, quien fusiona ritmos latinos con sonidos de los 80 y 90.

Su pasión por la música nació por accidente, dijo la artista en exclusiva a Panamá América.

"Un accidente a muy temprana edad me llevó a encontrar un nuevo propósito en la vida que se ha convertido en mi gran pasión: expresarme y conectar a través de la música y las letras que yo escribo", señaló.

"Home Run" es un tributo a la perseverancia y la conquista de los sueños, inspirado en su legado familiar del béisbol y en el deseo de animar a las personas en especial a los jóvenes a seguir soñando y nunca darse por vencidos hasta que oigan esa gran ovación que invade el alma tras el logro de una meta.

Schwarz fue criada en cuatro continentes, absorbió una amplia variedad de influencias musicales que contribuyeron a forjar su estilo ecléctico que rompe con los beats convencionales de esta época.

No obstante, la artista también menciona que además del homenaje que Schwarz hace al legado de su abuelo, este EP es un tributo al "Rey del Pop", Michael Jackson, porque captura parte de sus sonidos reinventándolos con su propio toque distintivo y contemporáneo.

Empoderamiento

La panameña pertenece a la nueva ola de cantantes latinas que llevan un mensaje de empoderamiento y autenticidad que llevan esa chispa de frescura e idealismo de fuerza.

"El empoderamiento es adquirir confianza y control sobre tu vida. Con mi música, inspiro y motivo a otros, compartiendo mensajes de esperanza y resiliencia. Para mí, la música es una forma de expresar mi identidad y superar desafíos, conectando profundamente con mi audiencia", añadió al respecto.

Pasatiempos

Marie Schwarz dice que aparte de la música y el modelaje a ella le encanta bailar, pintar y escribir.

En baile ha participado en competencias internacionales en Malasia y China. Mientras que, en teatro he sido protagonista en musicales en China y Panamá.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En el ámbito del arte ha representado a Panamá en exposiciones en el Distrito de Arte de Beijing.

Por el apartado de la literatura, escribió su primer libro "Skin of all but heart of none" durante la pandemia.

También disfruta escuchar música nueva , ir al gimnasio, la playa y el río, cantar y bailar todo tipo de música.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!