Marjorie de Sousa tiene un supuesto amorío con un hombre casado

El periodista Javier Ceriani reveló el supuesto romance que la actriz Marjorie de Sousa tiene con un importante empresario restaurantero mexicano, que además de ser millonario es casado.

El conductor del programa "Chisme No Like", dijo que el nuevo amor de la venezolana podría ser el empresario Vicente Uribe, dueño de bares y restaurantes en la Ciudad de México, y que preside una fundación dedicada a enfrentar la pandemia de la Covid-19, cuya imagen es nada menos que Marjorie de Sousa, se lee en una nota de La Botana.

Ceriani mencionó que la misma Marjorie insinuó en el programa "El Gordo y La Flaca", que en este momento tendría una relación sentimental, sin dar más detalles, pero que pronto podría hacer público este romance.

El periodista dijo que tenía información de que Matías, el hijo de Marjorie y Julián Gil, el niño le dice papá a Vicente Uribe.

Tras ventilarse el supuesto romance la actriz se ha convertido en blanco de críticas, la tachan de “quita maridos”.

Por otra parte, Marjorie de Sousa ha demostrado que tiene talento para la actuación, sin embargo, también canta.



La actriz Marjorie de Sousa comentó al programa "El Gordo y La Flaca" que tiene una relación sentimental, pero no reveló muchos detalles, pero pronto podría hacerse público.

Recientemente, la actriz lanzó una canción navideña al lado de su hijo de tres años, Matías.

“Me siento muy bendecida de compartirles el lanzamiento del dueto más importante de mi vida #BurritoSabanero de la mano de mi hijo Matías”, se lee en una publicación que realizó en Instagram.

La actriz mencionó en el programa Hoy que está decidida a apoyar a su hijo si es que en un futuro se quiere dedicar a ser cantante. Incluso contó que el pequeño Matías le ha enseñado mucho.

“Creo que es un regalo de vida para él y que en un futuro con sus hijos cuando estén grandes lo escuchen. Si él decide ser artista o lo que decida ser yo voy a estar con él como lo hicieron mis papás conmigo. Es el amor de mi vida, me ha enseñado tanto y me ha centrado tanto y me ha enseñado que la vida tiene otro sentido que las cosas tienen otro significado”, añadió.