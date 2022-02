'Marry Me': ¿Qué debes saber de esta película?

En "Marry Me" una estrella del pop se da cuenta que su prometido la engaña momentos previos de su gran boda. Ella toma la decisión de casarse con una persona desconocida del público, sin saber que podrían unir sus vidas, tal vez, para siempre.

La cinta "Marry Me" (en español Cásate conmigo, es la nueva comedia romántica de Jennifer López, Owen Wilson y que representa el début en la gran pantalla del artista colombiano Maluma, esta semana llega a Panamá.

Tras su llegada al país es bueno conocer algunos detalles de esta cinta, a continuación te presentamos algunos.

- Una de las cosas más esperadas por el público es la participación del reguetonero Maluma, quien interpretará a Bastian, la pareja de Kat Valdez (JLo), un exitoso artista ganador del Grammy.

- El tráiler de "Marry Me" está lleno de emoción y muestra a una Jennifer López con los atuendos más llamativos como toda una estrella musical.

- Owen Wilson, será Charlie Gilbert, profesor de matemáticas divorciado que desde que su mujer se marchó parece que no tener ganas de salir.

- Sarah Silverman interpretará a Parker Debbs, la mejor amiga de Charlie Gilbert.

- Otro dato interesante es que la película contará con la presencia de personalidades como la actriz y activista británica, Jameela Jamil, y el humorista y presentador de televisión Jimmy Fallon.

- En la trama Jennifer López está a punto de subir al escenario del Madison Square Garden para contraer matrimonio con Maluma.

- Maluma y López ya colaboraron anteriormente en la nueva versión de "No me ames".

- El filme está ambientado en Nueva York y dirigido por Kat Coiro, realizadora de series como "Shameless" o "Modern Family", se lee en los40.com

- A través de sus redes sociales, tanto Maluma como Jennifer López han venido invitando a sus seguidores a ver la película.

Otros datos

La película también cuenta con las actuaciones de John Bradley ("Game of Thrones"), Michelle Buteau ("Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia") y Utkarsh Ambudkar (Mulan).

El filme fue dirigido por Kat Coiro ("It's Always Sunny in Philadelphia" y "Dead to Me"). Tiene el guion de John Rogers ("The Librarians") y Tami Sagher ("30 Rock"), Harper Dill ("The Mick"), basado en la novela gráfica de Bobby Crosby.

