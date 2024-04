'Marzo 2020', una oda al desamor

"Marzo 2020" es el titulo de la nueva canción de la cantautora nicaragüense Ceshia Ubau, que trae una historia conmovedora.

Esta pieza musical narra una conmovedora historia de amor a distancia que tuvo lugar durante los inicios de la pandemia de la covid-19 entre Costa Rica y Guatemala.

"Marzo 2020" es más que una canción, es una oda al desamor que carga con paleta de sonidos cálidos, cual abrazos, y letras melancólicas sobre algo que no fue.

El tema es un relato íntimo que atraviesa fronteras físicas y emocionales.

La historia narra un romance a distancia entre Costa Rica y Guatemala durante los primeros días de la pandemia de la covid-19.

El amor entre Ceshia y su pareja se ve interrumpido por el cierre de fronteras, lo que los lleva a separarse físicamente. Años después, con la esperanza de reavivar la llama, se reencuentran con la excusa amistosa de devolver un suéter, pero el tiempo y la distancia han cambiado sus caminos irremediablemente.

"Marzo 2020" es un reflejo de las barreras que enfrentan, tanto en el amor como en la vida, y cómo estas fronteras pueden transformar las relaciones y sus vidas.'



Con influencias que fusionan elementos tradicionales de Centroamérica con sonidos contemporáneos, Ceshia Ubau ha consolidado su posición en la escena musical con obras como "Con los Ojos del Alma" (2017) y su aclamado álbum "LUZ" (2022).

Su música, cargada de autocompasión y ternura, busca ser una herramienta de transformación social que promueva el bienestar emocional de las personas.

Este nuevo sencillo es una evolución en la propuesta artística de Ceshia Ubau, tanto a nivel sonoro como artístico.

El videoclip de "Marzo 2020" incorpora la danza contemporánea, mientras que la producción musical ofrece un enfoque fresco y único que mantiene la esencia y dulzura característica de Ceshia, pero con un arreglo nuevo y renovado en comparación con sus trabajos anteriores.

Este lanzamiento es posible gracias a la colaboración con We Could Be Music, un sello musical sin fines de lucro que busca crear música con impacto social e invertir en una nueva generación de artistas de comunidades subrepresentadas. Su misión es redistribuir el poder en la industria musical hacia artistas cuyas historias han sido históricamente excluidas de la cultura popular.

Su compromiso con la música se refleja en su participación en campañas de derechos humanos y en su constante búsqueda de conectar con audiencias globales a través de plataformas digitales.

Artista

Ceshia Ubau es una artista nicaragüense considerada dentro del top tres de mayor repercusión de su país, junto a Luis Enrique y Hernaldo Zuñiga. Su música fusiona elementos tradicionales de Centroamérica con sonidos contemporáneos, creando una propuesta artística única y con profundidad cultural. Ha sido reconocida con premios ACAM por su destacada contribución a la música y se ha destacado por su compromiso con los derechos humanos.

We Could Be Music es un sello musical sin fines de lucro que busca crear música con impacto social e invertir en una nueva generación de artistas de comunidades subrepresentadas. Su misión es redistribuir el poder en la industria musical hacia artistas cuyas historias han sido históricamente excluidas de la cultura popular.

