Matías Recalt: ¿‘La sociedad de la nieve' le cambió la vida?

Basada en una historia real, "La sociedad de la nieve" del director Juan Antonio Bayona, es la más reciente superproducción de Netflix en romper récords de éxito y audiencia. La fórmula para lograrlo tiene muchos componentes: desde el dramatismo de un acontecimiento que cambió la vida de muchos, hasta las actuaciones de quienes dieron vida a los protagonistas.

Uno de ellos es Matías Recalt, actor argentino con quien conversó la actriz, empresaria y presentadora española Mar Saura durante la más reciente "Charla Increíble" de @gnpseguros. Mira lo que compartieron:



Mar Saura: La sociedad de la nieve es una película que aborda una historia real a la que todos los supervivientes les cambió la vida, ¿a ti también te ha cambiado la vida este viaje?



Matías Recalt: Es uno de esos proyectos que te ayudan más a conocerte mejor.



MS: Las expectativas que se tenían de la película eran espectaculares, sin embargo, sigue sorprendiendo ver hasta dónde ha llegado.



MR: Uno siempre puede imaginarse que será una película exitosa, pero viviendo ya las repercusiones, se siente más el impacto.



MS: Tuvisteis contacto y acceso directo con los supervivientes, en este caso con Roberto Canessa, ¿cómo fue la primera vez que hablaste con él?



MR: La verdad es que Roberto me abrió automáticamente las puertas de su casa, fue muy amable. Comí con él y conocí a su familia.



MS: Fuiste realmente a los Andes, a donde sucedió todo. Uno cuando llega allí ve la inmensidad y reflexiona “Qué barbaridad lo que vivieron”.



MR: Entendí mejor lo terrible que fue esta historia: caer en un lugar tan inhóspito, tan hostil hace que te sientas muy chiquito.



MS: Si tuvieras que elegir una escena tuya, solo una, ¿cuál sería?



MR: La escena con Agus (Agustín Pardella), en la que decidimos si seguir caminando o no, es una escena que me representa mucho. Hay muchos momentitos de la peli que me gustan.



MS: Hay actores que dicen “yo me fui y el personaje se quedó en el set”, pero hay actores que se lo llevan y les cuesta sacárselo. ¿A ti?



MR: Yo estaba supermetido en el personaje, y sí, me costó despegarme de él.



MS: Matías, ¿se puede decir que estás en el mejor momento de tu vida?

MR: La verdad que sí, estoy en un momento en el que estoy contento y artísticamente estoy en una muy buena etapa.



MS: ¿Vivir es increíble?

MR: A veces es difícil, pero sí: es buenísimo vivir el presente y disfrutarlo.

