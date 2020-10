Mauricio Ochmann responde a las acusaciones de su exsuegro Eugenio Derbez

El actor Mauricio Ochmann reaccionó a las declaraciones de su exsuegro, Eugenio Derbez.

Según las declaraciones de Derbez en una reciente entrevista, fue Mauricio quien puso fin al matrimonio con su hija, Aislinn Derbez, se lee en una nota de La Botana

“Ella no quería terminar con la relación, pero dijo ‘OK respeto tu decisión’. Hoy en día la veo muy contenta, muy feliz”, reveló el comediante.

"No sé qué ha dicho, pero bueno, a veces las relaciones son cíclicas, mutan, se transforman. Yo la verdad es que hablo todos los días con Ais, tenemos una relación muy linda, hemos sabido ser un equipo y una buena mancuerna", dijo Ochmann al ser abordado respecto a las declaraciones del padre de su exesposa.

En 2019, la pareja dio a conocer la decisión de separarse, y fue precisamente Mauricio Ochmann quien presentó la demanda de divorcio.

Desde que Mauricio y Aislinn anunciaron su separación el pasado marzo, los actores aseguraron que su relación se había transformado y estaban decididos a fortalecer su amistad, lo cual parece que va “viento en popa”, se lee en Infobae.

Relación con sus hijas

El protagonista de “Ahí te encargo” de Netflix, Mauricio Ochmann ha ofrecido varias entrevistas para promocionar la producción, la cual cuenta la historia de un hombre que desea convertirse en padre y lo hace de la manera más inesperada.



El actor Mauricio Ochmann y la hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez estuvieron casados por tres años y fruto de esa relación tienen una hija. Se divorciaron en diciembre de 2019.

“Desde que me acuerdo siempre fue como un sueño el ser papá, yo creo que, por mi propia historia, el ser papá siempre estuvo en mi ADN y me encanta porque cada que había comidas familiares o con amigos yo siempre me la pasaba con los niños, me la pasaba jugando con los niños y lo disfruto mucho”, comentó a Infobae México.

El actor detalló que hace todo lo posible por pasar tiempo con sus hijas: Lorenza y Kailani, esta última es fruto de su matrimonio con Aislinn Derbez.

“Con agenda en mano y organizándome, divido muy bien mis tiempos y le doy su tiempo a cada una y cuando las puedo juntar, las junto, porque la diferencia de edades es muy grande, se llevan 14 años; pero cuando las puedo juntar, las junto, y es padrísimo”, dijo el actor.