Max Ehrich acusa a Demi Lovato de usar la ruptura como publicidad

El exprometido de Demi Lovato, Max Ehrich, acudió a Instagram para afirmar que Lovato usó su separación como un truco publicitario.

La cantante, de 28 años, terminó su compromiso con Max, de 29 años, después de solo seis meses juntos y dos como pareja comprometida. Max dijo que se enteró de su propia separación por los medios. “Es la cosa más loca", dijo.

Posteriormente hizo referencia a la separación de Ariana Grande de Pete Davidson en octubre de 2018.

Él dijo: “Pete Davidson no merecía sentirse así. ¿Crees que le escribió ese texto a Mac Miller? Decir ah, abre tus ojos”.

“Un truco de relaciones públicas calculado, pero mi equipo me va a odiar por decir algo de esto”.

Al decir que espera que Demi obtenga una canción número uno por su separación, ella acaba de lanzar Still Have Me, dijo: “Estaba enamorado. El mundo entero debería saberlo”.

“Pensé que había encontrado el amor real, ahora descubrí que estaba siendo usado. Pero espero que la canción sea el número uno, porque sabes qué, si eso es lo que alguien quiere en el mundo material, aquí tienes, lo tienes”.

“Espero que esto te haga feliz. Disfrutar. Acabas de perder a alguien que te amaba total, completamente, infinitamente”, dijo.

Desde la ruptura, el actor de telenovelas ha hecho pública su versión de su ruptura, alegando que se enteró “a través de los tabloides” y que ella está permitiendo que sus fanáticos lo ‘intimiden’.

Hasta el momento, Demi Lovato no se ha referido a las acusaciones de su exprometido.