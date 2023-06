Meghan y Harry: ¿Es el final del cuento de hadas?

La historia de amor entre la actriz estadounidense y el príncipe de Inglaterra se vio envuelta en polémica casi desde sus comienzos, particularmente por los orígenes de la futura duquesa de Sussex.

Afrodescendiente, actriz y divorciada de un productor, su carta de presentación no parecía acorde a lo que la corona británica esperaría. Porque en los cuentos de hadas, no siempre hace falta haber nacido noble para ser una princesa… Pero en la vida y la casa real, las hadas no existen.

Y es que ahora que el acuerdo entre esta pareja royal y Spotify llega a su fin, y se rumorea que el que tienen con Netflix puede ser el siguiente, crecen los rumores sobre que también el amor se ha terminado.

Érase una vez

Una cita a ciegas en verano de 2016, o un encuentro en Instagram en verano de ese mismo año. Esas son las dos versiones que hay sobre cómo se conocieron Meghan y Harry. La primera, aparece en el libro biográfico "Finding Freedom" y la segunda en la docuserie de Netflix "Harry y Meghan".

¿Cuál es el comienzo real de este cuento de hadas? Puede que nunca lo sepamos, pero lo que está claro es que, cita a ciegas o cruce por Instagram, la conexión entre ambos fue casi instantánea, cosa de magia.

En otoño de 2016 la supuesta relación entre la actriz y el príncipe ya se había filtrado a la prensa, y la Casa de Isabel II tuvo que pedir respeto a la intimidad de Meghan Markle. No fue hasta diciembre de ese mismo año que aparecieron sus primeras fotos juntos.

Sin hacer todavía oficial su relación, en 2017 empezaron a dejarse ver juntos y ella conoció por fin a Kate Middleton y el Príncipe Guillermo, la pareja pasó el verano juntos, y Meghan tomó el té con la reina a la vuelta de las vacaciones.'



En 2021, Meghan confesó a Oprah Winfrey que en 2019 "había conversaciones y preocupación sobre lo oscura que podría ser la piel de su hijo cuando naciera", dijo acusando a la familia real de racismo.



En plena pandemia del 2020, Harry y Meghan anunciaron su decisión de dejar de formar parte de la casa real y dejar de usar el título de "alteza", abandonando también la cuenta oficial de Instagram de @sussexroyal.

Después de ese encuentro, la corona británica anunció el compromiso nupcial entre Meghan Markle y el Príncipe Enrique y la antaño actriz pasó las navidades junto a la familia real.

En mayo de 2018 tuvo lugar la boda y, un año después, en mayo de 2019, nació el primogénito del matrimonio, Archie. Pero ese mismo otoño, la pareja tuvo su primer distanciamiento con la casa real.

¿El final del cuento de hadas?

Pero la noticia que realmente ha sacudido a los medios es la de la supuesta crisis matrimonial por la que estarían pasando Meghan y Harry, llegando a haber rumores sobre un posible divorcio.

Según Socialité, el exmayordomo de la pareja ha afirmado que "Harry ha conocido la verdadera cara de Meghan". En contraposición, el periodista Tom Bowyer, experto en la corona británica, ha afirmado según Daily Mail que es ella quien "se está cansando de él".

Además, Manuel Filiberto de Saboya, conocido como "el Príncipe de Venecia", ha afirmado en entrevista con Fox News Digital que Harry estaría acusando el distanciamiento con su familia: "está sufriendo mucho por todo lo que está pasando".

Sin embargo, todo esto son especulaciones de periodistas y fuentes cercanas, pero por el momento, no hay confirmación oficial de ningún tipo sobre que Meghan y Harry hayan dejado de comer perdices en un final feliz.

