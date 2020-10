Michael Kenneth Williams habla de su experiencia en la serie 'Lovecraft country' de HBO

"Lovecraft country" es una serie que combina elementos de terror y ciencia ficción, ha seguido la historia de Atticus Freeman, quien inicia un viaje por Estados Unidos en la era de las leyes de Jim Crowen en los años 50, en búsqueda de su padre desaparecido al lado de su amiga Letitia y su tío George.

Versión impresa

Esta serie de HBO y HBO GO, que llegó a su episodio final de la primera temporada el fin de semana, cuenta con la producción ejecutiva de Misha Green, J.J. Abrams, Jordan Peele, Bill Carraro, Yann Demange (quien también dirigió el primer episodio), Daniel Sackheim (quien dirigió los episodios 2 y 3) y David Knoller (productor ejecutivo del episodio 1). La coproducción ejecutiva es de Matt King y Rachel Rusch.

En una entrevista, vía correo electrónico, el actor Michael Kenneth Williams, quien interpreta a Montrose Freeman, habló sobre su experiencia en la serie.

¿Qué te llamó la atención de esta serie ¿Y cómo te sentiste cuando leíste el guión?

Lo que me atrajo del proyecto fue el guion, me encantó la escritura inmediatamente y tener a JJ Abrams y Jordan Peele juntos, sabes, y fue una buena oportunidad para volver a HBO, me encanta la relación que tengo allí. Debo decir que estaba muy emocionado de trabajar de nuevo con Jonathan Majors.

¿Cómo fue trabajar con este elenco?

Sabes, soy un gran fan de Jonathan Majors. Vamos, Jonathan Majors, Aunjanue Ellis, Jurnee Smollett, Courtney B Vance. La lista sigue, Tony Goldwyn, quiero decir que es increíble.

Muchas de mis escenas oscuras y emocionales son con Jonathan y Jurnee y tenerlos ahí como seres humanos para tomarnos de la mano, ya sabes, después del corte de cámara fue monumental para mí. Estas historias eran a menudo oscuras, y sí, estamos contando historias de la America de Jim Crow y a veces, al menos para mí, paso por alto la posibilidad de que mucho de este horror está en mi ADN, tengo este trauma en mí de los antepasados. ¿Cómo es que contar estas historias despierta ese trauma en mi ADN? ¿Qué es lo que se despierta? ¿Cómo lo afronto? Y teniendo a Jurnee y Jonathan allí, miraba al otro lado de la habitación y miraba sus ojos y puedo decir que estaban en la misma habitación que yo, ya sabes, metafóricamente hablando, y eso fue brillante para mí.

Esta historia está ambientada en la América segregada de los años 50, pero los momentos de la cinta se sienten bastante actuales. ¿Se sintió así en absoluto?

Absolutamente. Hay un poco de mezcla donde los escritores lo hicieron maravillosamente, donde básicamente viajamos en el tiempo en la historia y entra y sale. Va y viene. Y no es explícito, está ahí, sólo se deja caer en la habitación y si lo sabes, lo sabes, no quiero regalar ninguna de esas pequeñas gemas, pero hay un montón de cosas actuales que suceden. Tejieron las historias en ella, fue brillante lo que hicieron los escritores, pero pensé que eran definitivamente restos de cosas que ocurrieron tan recientemente como hace tres años.'



Los monstruos representaron todo lo que está mal en nuestra sociedad. Al menos esa fue mi primera respuesta a eso. Cuando leí el piloto, dije oh, estos monstruos son oscuros y son todo lo que está sistémicamente mal. No estoy hablando sólo de racismo. Estoy hablando de sexismo. Ya sabes, las fobias, la forma en que tratamos a la gente o todo, lo que sea, para mí los monstruos representan eso.

¿Cuál fue tu elemento favorito del programa?

Todo el programa es mi parte favorita del programa. Me encanta el aspecto familiar. De la misma manera que, estamos viendo a esta familia afroamericana. Esta historia se cuenta a través de los ojos de una familia afroamericana. No creo que hayamos visto eso antes. Y creo que es mi parte favorita del programa. No es una historia negra, es una historia que está siendo contada por una familia negra. Esa es la brillantez de este programa.

VEA TAMBIÉN: 'Operación Causa Justa', cinta seleccionada para representar a Panamá en los Premios Óscar

Cuéntenos de la relación entre Atticus y Montrose, la cual es un poco distante.

Bueno, su relación está definitivamente rota. Sin embargo, se aman, se aman hasta la luna y de vuelta. Hay algunos secretos que salen a la luz, cuando empiezan a hacer este viaje para descubrir cuál es su legado. Tienen un poco de dolor, un gran trauma. Pasamos a nuestros hijos nuestras propias maldiciones generacionales como humanos, eso es algo que creo que pasa mucho y Montrose no es diferente. Vino con una bolsa de trauma para cuando Atticus nació. Hizo lo mejor que pudo con su hijo y trató de vencer la habilidad de soñar en la cabeza de Atticus, "mantente alejado de las nubes chico, no seas un chico débil, no seas un chico blando". Y lo hacía porque en su mente estaba protegiendo a Atticus. Estas son las cosas que metieron a Montrose en problemas.

¿Cómo crees que la audiencia pudo reaccionar mientras lo vio?

La gente va a amarlo u odiarlo. No creo que haya ningún intermedio para los espectadores de "Lovecraft Country". Para los hombres negros, en particular, espero que ver Lovecraft sea una especie de libertad, una especie de liberación para una multitud de niveles de la sexualidad, a lo que significa ser un padre, a lo que significa ser un amigo, a lo que significa ser un hermano. Creo que todos los, que espero que sean especialmente los hombres de color, cuando vean esto, se inspiren para redefinir lo que esas cosas significan.

¿Espera ver más negros en el género de ciencia ficción y horror?

Espero ver más gente de color en las salas de juntas. Me gustaría ver más libertad para que podamos contar nuestras historias, a través del horror, a través del amor, a través del amor negro, a través del drama, a través de la comedia. Sabemos que hay muchas fases y muchos niveles de la experiencia de los negros y creo que deberíamos sentirnos libres de contarlas todas y deberíamos tener la capacidad y los recursos para contarlas todas.

VEA TAMBIÉN: Cáncer de mama triple negativo: Conozca más de esta dolencia