¡Miércoles está aquí! La serie promete dar un aire moderno a la familia Addams

"Wednesday" (Merlina), dirigida por Tim Burton y protagonizada por la actriz Jenna Ortega, ya está disponible en el catálogo de contenido de la plataforma Netflix.

La serie, de 8 episodios, sigue a Wednesday Friday Addams, conocida comúnmente como Merlina o Miércoles (España), personaje que investigará una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

Merlina, interpretada por Jenna Ortega, fue inscrita en la academia donde también estudiaron sus padres luego de ser expulsada de diferentes colegios por su temperamento, algo de lo cual no se arrepiente.

El sardónico personaje no pretende resolver los asesinatos sola, en la academia encuentra aliados: Enid (una mujer lobo), Xavier (sobrenatural) y Tyler (joven normal).

"Tiene una misión y no permitirá que nadie se interponga en su camino", dijo Ortega, de 20 años, a "The New York Times" sobre su personaje.

La serie promete dar un aire moderno a la familia Addams, creada por Charles Addams y que ha sido protagonista de múltiples adaptaciones, y en el piloto, pese a su humor helado, presenta un desmembramiento y un destripamiento.

Respecto al reparto, los padres de Merlina son interpretados por Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gómez Addams), además cuenta con la participación de Christina Ricci, actriz que interpretó a Merlina en dos películas en la década de los 90.

Ricci interpretó la versión de 10 años del personaje, mientras que Ortega encarna a la de 16 años, y en esta entrega será Marilyn Thornhill, una maestra de la academia en la que está inscrita Merlina.

VEA TAMBIÉN: Los mejores memes sobre la derrota de Argentina en Catar

Otros estrenos

Aún faltan algunos días para que concluya el penúltimo mes del año, lo que significa que habrá próximamente nuevos estrenos, por lo menos cuatro producciones, de acuerdo al calendario de la plataforma.

"El diario de Noel" (24 de noviembre), "El primer amor" (24 de noviembre), "Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica" (25 de noviembre) y "La tropa acción salva la Navidad" (28 de noviembre), son los estrenos programados para lo que resta del mes.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!