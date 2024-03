Miguel Melfi será un Ricky Martin 2, según astrólogo

Un astrólogo, que estuvo como invitado en “Buen día, Colombia”, reveló que a Miguel Melfi, actualmente concursante en la Casa de los Famosos, le espera una “carrera espectacular” y que será el Ricky Martin 2.

Javis Predice, el hombre que dice ser capaz de predecir el futuro, estuvo como invitado en el programa matutino para hablar sobre qué le deparará en el futuro a la relación entre el panameño y la actriz Nataly Umaña.

“(…) no será nada serio, ni a futuro. Ahí no va a pasar nada. Eso es puro ‘show’, pura vaina”, expresó el astrólogo.

Respecto a la carrera de Melfi dijo: “Al chico (Melfi) le puedo decir que le espera una carrera espectacular… pero, ¿se acuerdan de Ricky Martin cuando empezó?, ahí tenemos a un Ricky 2”.

Los presentadores del programa quisieron entender a qué se refería el astrólogo y le preguntaron si estaba hablando de la orientación sexual o a los escándalos en los que estuvo envuelto Martin.

“(…) me refiero en todo sentido… nos va a tener que contar mucho más de lo que no es capaz de decir ahora, porque el miedo que le tiene al papá. Y me disculpo, y que los papás digan lo que digan y lo que quieran, yo me baso en el tarot y me atengo a las consecuencias. Ahora mismo, está experimentando y no está siendo sincero consigo mismo. Está buscando estrategias por allá, por acá, y es que van a haber otros romances”, concluyó.

Durante su intervención, esta fue la segunda vez que el astrólogo mencionó que Melfi le tiene temor a sus padres.

“(…) Y seamos sinceros, el miedo que este chico le tiene a los papás es tremendo. Miedo total”, expresó poco después de decir que la relación de Melfi y Umaña no tiene futuro.

Polémica

Anasiris Vásquez, nombre real de la madre de Melfi, entró a la casa y expresó que no está feliz con lo que está pasando la actriz, llamado de atención que tuvo efecto, ya que el panameño optó por tomar distancia.

“Yo me lo disfruto y yo sé que tú también, pero lo más maduro es dejar de ser tan egoístas. Estamos faltándole el respeto a las personas y no me gusta eso, debemos bajarle al relajo, no siempre estar pegados y podemos seguir siendo amigos”, comenzó diciendo Melfi.

“Muchos me han dicho que no me ven igual que en las primeras semanas y probablemente es porque hemos perdido el enfoque de a lo que verdaderamente vinimos”, finalizó.

