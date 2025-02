Miguel Remón y Orman Innis, enfrentados por hachazo a Messi

El narrador Miguel Remón y Orman Innis han protagonizado un dimes y diretes en redes por la forma en la que Aymar Cundumi, del Sporting San Miguelito, marcó a Messi, del Inter Miami CF, en el amistoso del domingo.

Orman Innis publicó un videoclip donde refería a las opiniones que hicieron algunos comentaristas por la forma en la que el jugador del Sporting San Miguelito marcó a Messi. “(…) Que ñañura de estos comentaristas panameños”, expresó Innis.

Argumentó que el fútbol es un deporte de contacto, por lo tanto, si no quieres que te toquen, juega pádel. “‘Perdió la cabeza’, ‘Ay, pateó a Messi’, ¡Qué cu*****! Ahhh, se tienen que dejar pegar porque es Messi, no le pueden quitar la bola, no lo pueden tocar… Ey, esto es fútbol”, dijo Innis.

Innis no mencionó nombre, pero una de las frases que citó la dijo Miguel Remón, por ello, este salió al brinco y explicó la razón por la que dijo que Cundumi perdió la cabeza.

Empezó por mandar a Innis a documentarse o hacer una investigación antes de hablar solo para ganar likes.

“(…) cuando se habló que el jugador de Sporting perdió la cabeza fue por las dos entradas que realizó en menos de tres minutos donde realizó dos faltas directas sobre Messi, esto nada tiene que ver si alguien es fanático o no del argentino y si te das cuenta Condumi no jugó la pelota en ninguna de las dos acciones”, argumentó Remón.

Aseguró que como Innis está acostumbrado a ganar gracia desde la época de “Pepina y Tortón” quizás el video era una parodia y que quizás sus comentarios sobre la narración no eran en serio.

“(…) y la próxima no solo pongas el audio de la transmisión, puedes taggearme así el mensaje llega de frente, como estoy haciendo yo, directo con nombre y apellido...”, finalizó.

Innis ni corto ni perezoso comentó la publicación del narrador:

“Acepten que están enamorados del man. Fíjate en la jugada Messi, se paró, iba a seguir la jugada, pero el árbitro pitó, si no quiere que toquen a Messi llévalo a jugar pádel”.