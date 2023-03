Milka Rodríguez se casó por lo civil en Irlanda

Hace un año Milka Rodríguez, ex Big Brother, se mudó a Irlanda para aprender inglés, no solo ha crecido a nivel académico, sino también en lo personal, encontró el amor en tierras irlandesas.

Poco después de mudarse a Irlanda, en agosto, Rodríguez publicó que se comprometió con el amor de su vida en París, Francia. “Dios sabe cuándo darnos lo que les pedimos. Estoy bien contenta, estoy que no me la creo”, expresó.

Finalmente, siete meses después, Rodríguez y su prometido se dieron el “sí, acepto” por lo civil en Dublín, Irlanda, ante la presencia de dos testigos, según lo que se puede ver en una instantánea que la panameña publicó.

“Desde el primer día que conversamos por chat, sentí una conexión como si nos conociéramos desde hace muchos años. Luego escuché tu voz y al llegar a mi casa a buscarme, lo primero que dije al verte fue, ‘ese será mi esposo’…”, se lee en la descripción de la fotografía.

“Dios permitió que nuestro pasado fuera duro para que nos encontráramos, 2 personas con miles de defectos, pero con un corazón con ganas de amar, súper lastimados. Jamás perdimos la fe de que esa persona especial llegaría y míranos aquí estamos bien casados”, continúa el escrito.

En la descripción de la publicación, Rodríguez también le agradece a su esposo por cuidarle, creer en ella, apoyarla en todo y lo más importante, por amarla.

En otra publicación posmatrimonio se puede ver a la panameña y a su esposo abrazados mientras se sostienen las manos donde portan las alianzas y en la descripción Rodríguez reveló que al principio no fue fácil por el choque cultural.

Por otra parte, la ex Big Brother no compartió mayores detalles de su matrimonio, no obstante, los mensajes de felicitaciones y buenos deseos no se han hecho esperar.

Polémica

El matrimonio de Milka Rodríguez se celebró poco después de que aseguró que algunos allegados de auto invitaban a su casa ahora que vive en tierras europeas, comentario que no fue del agrado de algunos e incluso la tildaron de ridícula.

Rodríguez dijo entonces que ese comportamiento es de mal gusto y que cuando se viaja se debe incluir en el presupuesto el hospedaje y no andar en auto invitándole a casas ajenas.

