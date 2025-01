La Organización Señorita Panamá, presidida por César Anel Rodríguez, inició el proceso organizativo de la temporada 2025 con la apertura de la convocatoria de aplicación para la candidata e interesados en ser director regional.

A través de Instagram, la organización hizo el anuncio y se detallaron los requisitos para las chicas que deseen convertirse en candidatas en la próxima edición de Miss Universo Panamá.

Contar con nacionalidad panameña, ser del sexo femenino, tener estudios secundarios, no haber participado en contenidos audiovisuales con escenas sexuales, no tener antecedentes penales, buen estado de salud y condición física, y no tener contratos vigentes con otros concursos de belleza, son los requisitos que enlista la convocatoria.

Adicionalmente, también en la red social, la organización compartió una caja de preguntas para aclarar algunas dudas relacionadas con la convocatoria.

Las interrogantes guardan relación con el idioma, la estatura mínima, las sedes regionales y si chicas de ediciones pasadas pueden participar o si es necesario tener traje típico.

La organización aseguró que hablar inglés no es un requisito, sin embargo, las candidatas se pueden desenvolver mejor en el concurso internacional cuando dominan varios idiomas, además, la organización no contempla rango de estatura o peso entre sus candidatas.

Próximamente, se estará anunciando información sobre las provincias en las que se estará celebrando la concentración del certamen local, aunque existe la posibilidad de que se realice en Ciudad de Panamá, Chitré y David.

Respecto al traje típico, se adelantó que para la edición de 2025 no se llevará competencia en esta categoría, ya que la organización le dará la oportunidad a Róyer Pérez de diseñar el que se utilizará en Miss Universo.

Por último, la convocatoria está abierta para toda mujer panameña que cumpla los requisitos, sin importar que haya competido previamente, excepto las ganadoras titulares.

Polémica

Italy Mora, la ganadora de la edición de 2024, fue destituida y se le retiró el título, por lo tanto, queda en el aire la interrogante de quién coronará a la próxima representante de la belleza nacional rumbo a Miss Universo.