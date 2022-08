'Monsterland', adaptación de los cuentos de terror de Nathan Ballingrud, estrenará el 7 de agosto

La colección de cuentos de terror de Nathan Ballingrud, “North-American Lake Monsters”, han sido adaptados a la pantalla chica por Mary Laws, creadora de “Succession”, y con música del productor y compositor argentino Gustavo Santaolalla.

“Monsterland”, basada en los relatos de Ballingrud, es una escalofriante antología de ocho episodios, cada uno es una historia original e independiente con una atmósfera espeluznante que se crea a partir de la musicalización de Santaolalla, aclamado en Latinoamérica y ganador de dos premios Óscar.

La miniserie está dirigida para aquellos que disfrutan de las producciones de horror, ciencia ficción y el gore, género con muchas escenas sangrientas, y, además, se desarrollan una variedad de temas como la pérdida, el arrepentimiento, la culpa y la soledad.

Mientras se desarrollan estás historias todas tienen un común denominador, se cuestiona quiénes son los verdaderos monstruos que asolan a la humanidad. ¿Viven dentro de nosotros?

La realidad puede ser más aterradora que la fantasía, es la premisa que maneja la creación de Laws, pues la delgada línea que separa a los monstruos de los humanos se difumina para dejar en evidencia que muchas veces la peor de las bestias puede ser la propia conciencia.

“‘Monsterland’ desafía las leyes de la narrativa con personajes e historias redondas que no necesitan de héroes o heroínas para atrapar desde el comienzo y despertar el deseo de ver más”, informó en un comunicado NBCUniversal International Networks.

El reparto de “Monsterland” incluye a Kaitlyn Dever (“Unbelievable”), Taylor Schilling (“Orange is the New Black”), Adria Arjona (“Morbius”), Kelly Marie Tran (“Star Wars”), Charlie Tahan (“Ozark”), Hamish Linklater (“The New Adventures of Old Christine”), Bill Camp (“The Leftovers”) y Mike Colter (“Luke Cage”).

Los talentos interpretan monstruos reales o imaginarios, que muchas veces dan la cara como seres amados, padres, madres y/o hermanos, en historias llevadas al extremo; e incluso podrás ver un ligero matiz de monstruos reales en los actores.

En resumen son :“Historias de personas rotas por dentro que serán conducidas a actos desesperados en un intento por reparar sus adversas realidades”.

Finalmente, “Monsterland” llegará a la pantalla chica el próximo 7 de agosto por SYFY Latinoamérica, 8pm MEX/COL/PR y 10pm ARG/CHI.

