Mr. Saik genera comentarios en redes sociales tras hablar de Adán y Eva

El cantante Mr. Saik ha causado un debate en redes sociales tras hablar acerca del pasaje bíblico que hace referencia a Adán y Eva.

Mr. Saik escribió en sus redes sociales que el "fruto prohibido" nunca fue la manzana.

El artista dice que la serpiente y la manzana son los órganos íntimos de Adán y Eva. Añadió dijo que el "castigo" por haber desobedecido es "que ahora las mujeres paren con dolor".

"Las personas después de tanto tiempo no han entendido que esto es hipotético incluso han vivido toda una vida y fallecido con la creencia de que era una fruta, una manzana", se lee en sus Instagram Stories.

Añadió: "Y el fruto que Adán se comió no era una manzana (es en serio loco), esa gente andaba desnudo y lo más seguro es que Eva estaba buenísima".

Continúa: "Se los dijo que no se andarán hurgando, pero varón, un día de esos a Eva le picaba la calentura, le dio a oler a Adán y dígame usted si se hubiese resistido".

"El fruto es la cuquita y la mano que mece la cuna y si usted no lo sabía despierte que de eso se trata la vida, siempre hay un cuento", escribió.

Además, el cantante mostro una imagen donde se ve una manzana y una serpiente y escribió: "Vamos a hablar claro, vea la imagen, la serpiente (no es más que la boa que traen los hombres de nacimiento).

Agregó que el castigo por desobeder es que las mujeres paren con dolor, dijo: "y antes de eso cómo daban a luz. No lo habían hecho, porque no habían comido del fruto.

Al final señaló: "A los santurrones que quieren debatir hablénme con pruebas no me traten como los abuelitos hablándome de cuco, a mí me despiran con pruebas que me demuestren lo contrario".

Pasaje bíblico

Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer que poblaron la Tierra, según la Biblia. Adán fue creado primero, y Dios, al verlo solo, decidió que necesitaba una compañera que fue creada a partir de una costilla del hombre. Adán fue creado del polvo mediante la alfarería a imagen y semejanza del creador, dándole vida Dios mediante un soplo; el cual le provee al Espíritu Santo.

Dios puso a Adán y Eva, y para probar su fidelidad y obediencia les dio el mandato de comer de todos los frutos del árbol del huerto, excepto uno, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal indicándole a Adán y Eva que si comían los frutos de él, iban a morir. La serpiente se aprovechó de esta única regla, y así tentó y engañó a Eva; la cual comió del fruto prohibido. Eva viendo que era "bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y realmente un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría", le dio también a comer a su marido.

