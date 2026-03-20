Muere Chuck Norris a los 86 años

A través de un comunicado, la familia de Chuck Norris, de 86 años, confirmó que la estrella de las artes marciales y figura icónica del cine de acción falleció luego de ser hospitalizado de emergencia en Hawái.

Norris falleció la mañana del 19 de marzo, confirmó la familia vía Instagram. Las circunstancias del deceso no se han hecho públicas porque así lo decidieron los familiares del actor.

"(...) Queremos que sepan que estaba rodeado de su familia y en paz", se lee en el emotivo mensaje que compartió este viernes la familia.