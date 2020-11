Muere Sean Connery a sus 90 años, el legendario James Bond

El mundo del cine está de luto tras la muerte del actor británico Sean Connery de 90 años.

La vida del que fue considerado “el mejor James Bond de todos los tiempos” comenzó en un humilde barrio de Edimburgo. Thomas Sean Connery fue el hijo primogénito de Joseph, algunas veces obrero, otras camionero y siempre católico; y de Effie, una empleada de limpieza de religión protestante.

Su único hijo, el también actor Jason Connery, declaró a la BBC que su padre llevaba "mal un tiempo", y que murió durante la noche acompañado por su familia en Nassau, en las Bahamas.

"(Es) Un día triste para todos los que conocían y querían a mi padre, y una triste pérdida para toda la gente que disfrutó del don maravilloso que tuvo como actor", agregó.

Connery (Edimburgo, 1930) era uno de los rostros más reconocibles de la gran pantalla desde que en la década de 1960 y 1970 interpretase hasta en seis ocasiones al agente secreto más famoso de la historia.

Ese papel, y el magnetismo canalla con que lo interpretó, situaron al actor como uno de los hombres más deseados del mundo y como uno de los grandes iconos de la masculinidad en la segunda mitad del siglo XX.

A lo largo de los años 70, su presencia se hizo habitual en algunos de los filmes de aventuras más recordados de aquella década, desde el explorador que acompañaba a Michael Caine en "The Man Who Would Be King" (1975) al Robin Hood de "Robin and Marian" (1976), pasando por la epopeya orientalista de "The Wind and the Lion" (1975).

Sin embargo, tras esa etapa como hombre de acción, el reconocimiento de Connery como actor explotó tardíamente, cuando protagonizó una serie de taquillazos a finales de los años ochenta.

Su interpretación de un duro y veterano policía en la película "The Untouchables" le dio su único premio Óscar, como mejor actor secundario, en 1987.

Además de esa película, otros papeles como el de padre de Harrison Ford en "Indiana Jones and The Last Crusade" (1989), o el de capitán de un submarino soviético en "The Hunt for Red October" (1990) cimentaron su prestigio entre las nuevas generaciones, sin perder un ápice de su magnetismo.

Hijo de un camionero y una limpiadora, Connery, que celebró sus 90 años en agosto, se retiró de la actuación en 2006 y de la vida pública en 2011, para disfrutar de un retiro dorado en las Bahamas.

Muy implicado en la causa independentista escocesa, aprovechó momentos como la ceremonia en la que la reina Isabel le nombró caballero, en la que apareció con falda escocesa, para reivindicar sus orígenes.

La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, se mostró en Twitter "desconsolada" por la muerte de "uno de los hijos más queridos de nuestra nación".

"Fue una leyenda global, pero, ante todo, un escocés patriota y orgulloso. Su imponente presencia en la apertura del Parlamento escocés en 1999 mostró su amor por su país de nacimiento. Sean fue un defensor toda su vida de una Escocia independiente y quienes compartimos esa creencia tenemos una deuda de gratitud con él", dijo.

Casado en segundas nupcias con Michele Roquebrune, Connery tuvo un solo hijo, el actor y director Jason Connery.