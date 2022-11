Todo está listo para la muestra "Panamá en el cine internacional: La mirada extranjera". Si eres amante del cine toma nota de este evento.

La muestra consiste en 28 títulos, entre largometrajes, cortos, ficciones, documentales y una animación, y es la última actividad conmemorativa del Bicentenario de la República.

Curada por la Fundación CIMAS, con títulos que forman parte de su archivo, el objetivo es difundir películas extranjeras que hayan abordado temas relacionados con Panamá, que muestran la evolución de los conceptos de nacionalidad e identidad desde el punto de vista foráneo, que pueden revelar rasgos de la panameñidad y que quizá incidieron en la integración del ser cultural panameño.

"En la muestra hay de todo", comentó Édgar Soberón Torchia, que recopila estos filmes y estuvo a cargo de la curaduría.

Añadió: "Ahora hablamos de corrupción empresarial y gubernamental, papeles ilegales, sobornos, diputados dolosos y complots, pero el cine está mostrando todo eso desde la década de 1920, empezando con 'El mudo mandato', con Béla Lugosi".

Con esta cinta el actor húngaro Béla Lugosi debutó en el cine norteamericano, para la cual el futuro intérprete de Drácula vino a filmar a Panamá.

Entre los filmes más interesantes para la muestra que han sido subtitulados están "Canal Zone" del célebre documentalista Frederick Wiseman; el musical "Panama Hattie" y el drama sobre la lucha contra la fiebre amarilla "White Legion".

"Algunas copias, como 'White Legion', no están en buen estado", añadió el profesor Soberón.

"Sin embargo, son las disponibles, aunque no estén restauradas. Por otra parte, aun tenemos sin subtitular unas cuantas más, y una en particular, 'Juego sucio en Panamá', no pudimos incluirla

porque sólo se obtiene doblada al italian", dijo.

La muestra "Panamá en el cine internacional: La mirada extranjera" se inaugura el lunes 14 de noviembre con "Morgan, el pirata»" coproducción ítalo-francesa con Steve Reeves y Chelo Alonso.

Continuará con títulos como "Charlie Chan en Panamá", "Llamas contra el viento", "El Cristo Negro de Portobelo", "Dollar mambo", "Yo fui violada" y "The Panama Deception"; el corto venezolano "Taboga", en el que el Negrito Chapuseaux canta el clásico de Ricardo Fábrega, y el mini-clásico "La fama", sobre la cultura de los "diablos rojos".

"Pero con los 28 títulos con que quedamos, el estudioso, el curioso y el público en general se hará una idea de cómo nos ve el proverbial Otro", también mencionó.

