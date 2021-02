'Música para el amor': Espectáculo virtual para celebrar el Día de San Valentín

Se aproxima una de las fechas más importante para los amigos y parejas, San Valentín, una fecha para recordarle a esa persona especial cuánto lo quieres y lo importante que es para ti que esté presente en su vida.

Esta fecha también se verá opacada por la pandemia, sin embargo, no hay excusas para no celebrar con esa persona especial. Si aún no tienen planes para ese día, puedes disfrutar del recital virtual "Música para el amor", el 14 de febrero a partir de las 7:00 p.m.

El segundo recital virtual del año de Camerata Panamá estará a cargo de la reconocida violinista Susana Salas, quien interpretará un variado repertorio académico y popular, con temas de películas y tangos.

"Un regalo para las personas que amas; madre, padre, hijos, hermanos y amigos. La música nos llena y nos reconforta", comenta la violinista.

Esta es una excelente oportunidad para disfrutar junto a ese ser querido y compartir la bella música que habla del amor y nos evoca momentos y sentimientos sublimes, detallan en un comunicado de prensa.

Los boletos para este encuentro están a la venta a través de Instagram en @cameratapanama, no obstante, a través de la red social están sorteando dos entradas, el 11 de febrero anunciarán a los ganadores.

Como abreboca al recital, el 11 de febrero, en un Instagram Live se realizará "Conversaciones con el maestro Víctor Mata" y como invitada especial estará Susana Salas.

Salas ha realizado estudios en la Universidad de Paderborn y Musik Hochschule Detmold, en Alemania, además es concertino de Camerata Panamá y la Orquesta Filarmónica de Panamá, ambas agrupaciones dirigidas por el maestro Víctor Mata.

