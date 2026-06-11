La próxima semana, del 15 al 19 de junio, en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá (UP), tendrá lugar el primer ciclo de "La Ventana del Cine Español 2026", programa que tiene como objetivo acercar al público local con la cinematografía de España.

El programa, con el respaldo de la Embajada de España, el Centro Cultural de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), presentará el ciclo "Música y Humor", compuesto por cuatro películas que tratan momentos y vivencias de músicos, comediantes y humoristas que han tenido un relevante espacio en el panorama cultural.

Roberto Enrique King, del Cine Universitario, comentó a Panamá América que esperan atraer, además del público cinéfilo habitual, a artistas, músicos y humoristas que se puedan sentir conectados con el contenido de las películas.

Para aumentar el atractivo de la actividad, también se incorporó a la programación presentaciones artísticas complementarias a cargo de artistas locales.

En comparación con la edición del año pasado, donde la asistencia fue "variopinta", de acuerdo a King, porque en muchos casos los ciclos coincidieron con protestas en la UP, que obligaron al cierre del cine, se estima que el ciclo atraiga a un público muy diverso.

Programación

El ciclo se inaugurará con el debut de Antón Álvarez, conocido artísticamente como C. Tangana, como director de cine, "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" (2024), a las 7: 00 p.m., el 15 de junio.

"El viaje a ninguna parte" (16 de junio), "Flores para Antonio" (17 de junio) y "Saben Aquell" (18 de junio), son las otras cintas que forman parte del ciclo.

El acceso al cine es libre, con funciones en tres horarios (3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m.), y las actividades complementarias se realizarán después de las proyecciones.