'Mythica', una saga fílmica sobre fantasía

Para todos los seguidores de las cintas de fantasía, pronto llegará la saga "Mythica", compilando todas las imperdibles entregas que componen la misma.

Serán cinco entregas que llegarán desde el lunes 18 de enero a través de SYFY.

Los amantes de este tipo de cintas podrán deleitarse con lo mejor del género en las entregas: "Una búsqueda de héroes", "La Espora Negra", "El Nigromante", "La Corona de Hierro" y "El Asesino de Dioses", a partir del próximo lunes.

'Una búsqueda de héroes'

Atrapado en una vida de servidumbre por contrato, Marek sueña con convertirse en un mago. Cuando conoce a una hermosa sacerdotisa, Teela, necesita ayuda, Marek escapa de su maestro y reúne a un equipo de aventureros, como Thane el guerrero y Dagen el ladrón semielfo, y se embarca en una aventura épica para liberar a la hermana de Teela de los orcos. y ogros. Después de atacar el campamento de orcos, el grupo descubre que la hermana de Teela fue llevada a las montañas por un ogro gigante. Llega el 18 de enero.

'La Espora Negra'

Cuando el amigo más leal es tomado como rehén por Peregus Malister, el cruel maestro del gremio de ladrones, Marek debe embarcarse en una misión corruptora al servicio del gremio de los ladrones con su equipo de aspirantes a héroes. Pero cuando la misión les lleva a las garras de Szorlok -su mayor enemigo- Marek debe sacrificar sus ambiciones y quizás su propia alma antes de que sus amigos sean asesinados, para detener a Szorlok de la obtención de la Darkspore (Espora Negra). La podrán ver el 19 de enero.

'El Nigromante'

Tal como finalizó "Mythica: The Darkspore", la segunda pieza de la saga, el nigromante Szorlok (Matthew Mercer) seguirá buscando los fragmentos de la "Espora" que le darán poder absoluto. Mientras tanto, la hechicera Marek (Melanie Stone) y su grupo de aventureros deberán cumplir una misión encomendada por el cruel Gobernador Peregus Mallister (Robert Jayne) como condición para liberar a un soldado condenado a muerte, el cual tiene especial importancia para la sacerdotisa Teela (Nicola Posener). Llega el 20 de enero.

'La Corona de hierro'

Cuando el equipo de héroes secuestra un carro de combate a vapor, la joven maga Marek consigue robar la pieza final de la todopoderosa Darkspore y se embarca en una carrera desesperada para entregar el artefacto maldito bajo la custodia de los dioses. Durante su huida se ven atrapados en entre un equipo de implacables mercenarios de élite y una trinidad de los demonios, en ese momento, Marek debe aprender a creer en sí misma antes de que sus amigos estén muertos y la Darkspore se pierda, y evitar que el nigromante mal (Szorlok) se unan a la Darkspore e inunde el mundo de los vivos con sus legiones de muertos vivientes. Podrá verla el 21 de enero.'



'El Asesino de Dioses'

En la última entrega de la saga, Marek decide ir junto a su amigo Dagen a visitar a los dioses para pedirles un arma con la que enfrentarse a las legiones de zombis del rey Lich, que están destruyendo el mundo. Llega el 22 de enero.

Elenco

"Mythica", la saga, cuenta con un elenco estelar que incluye las participaciones de Melanie Stone (The Killing Pact), Adam Johnson (Small Town Crime), Jake Stormoen (The Outpost) y Nicolas Posener (Ninjak vs The Valiant Universe), entre muchos otros. La dirección estuvo en manos de A. Todd Smith y los libros fueron creación de Jason Faller, Liska Ostojic y Justin Partridge. La producción estuvo a cargo de Arrowstorm Entertainment, en co-producción junto a Bellpond Films y Camera 40 Productions.