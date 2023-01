Natasha Araos demandó a Chyno, quiere la custodia de Lucca

Natasha Araos, exesposa de Chyno Miranda, demandó al artista por la custodia completa del hijo que tienen en común, Lucca.

Chyno Miranda ha estado ausente, presuntamente no ha cumplido el acuerdo que estableció con su exesposa por el bienestar del niño: Visitas y manutención.

En el programa “El Gordo y la Flaca” se hicieron público los detalles de la supuesta demanda interpuesta en una corte de la Florida.

“Su esposa dice que no ha cumplido con el acuerdo para las visitas del bebé y tampoco con el cumplimiento del dinero que tenía que entregarle al niño. Ahora exige en la corte de La Florida quedarse completamente con la custodia del niño”, afirma el reporte del programa.

También aseguran que no han podido localizar a Jesús Alberto Miranda Pérez, nombre real del artista, para entregarle la notificación, pese a que han utilizado todos los medios para encontrarlo.

La madre del músico venezolano, Alcira Pérez Ochoa, rechazó las razones por la cual Araos está demandando a su hijo.

“Yo realmente no estoy de acuerdo ni con la demanda ni con las cosas que ella ha dicho porque dice que no se ha puesto en comunicación conmigo, pero yo el primero de enero y el lunes pasado hablé con ella. Le pregunté qué estaba pasando y me dijo que ella quería quitarle la patria potestad porque él no se estaba viendo ni comunicando con el niño, pero yo le decía que entendiera que él estaba en una clínica”, comentó Pérez Ochoa en “Despierta América”.

Pérez Ochoa considera que no es justo lo que está haciendo su exnuera, ya que debido a que Miranda está internado en una clínica no puede cumplir con sus obligaciones, sin embargo, cada vez que lo visita pregunta por su hijo de tres años.

La madre de Miranda le ofreció pagar la manutención de Lucca y Araos se negó: “Yo le dije ‘¿por qué no quedamos de acuerdo? Yo te doy 500 dólares mensuales para su comida”.

Sobre la salud de Miranda, adelantó que aún está en terapias y a espera de la decisión de los tribunales, ya que están intentando inhabilitarlo hasta que se recupere.

